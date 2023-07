Co nowego dropnęło i co ma z tym wspólnego Prigożyn. Objaśniamy modne słowa

Słowo to „dropnęło”, bo pojawiło się nagle, wyskoczyło nieoczekiwanie.

Otóż dropnęło słowo „sprigożynować”. Błyskawicznie, jak wszystkie neologizmy tworzone od nazwisk. Wystarczy, że piłkarz nie strzeli karnego, a zawodnik MMA nie stawi się na walkę – i już mają swój ślad w naszym giętkim języku. Nawet gdy nie pamiętamy nazwiska, da się to jakoś ominąć – jak przy zwrocie, który pojawił się po niedawnej porażce polskiej reprezentacji: „być bezwzględnym jak mołdawski napastnik”. Tym razem jednak padło na człowieka, którego oszczędzać nie trzeba, czyli Jewgienija Prigożyna, rosyjskiego oligarchę dowodzącego Grupą Wagnera, prywatną armią najemników. Można więc przytoczyć hasło, które pojawiło się w polszczyźnie (a przynajmniej trafiło do społecznościowego słownika Miejski.pl) w ciągu kilku godzin po nieudanym marszu Grupy Wagnera na Moskwę. To czasownik „sprigożynować”. A definicja brzmi: „Zrobić komuś wielką nadzieję i wycofać się w ostatniej chwili”.

Słowo to „dropnęło”, bo pojawiło się nagle, wyskoczyło nieoczekiwanie. To oczywiście od angielskiego drop, które wśród wielu znaczeń ma m.in. upuścić, a w nomenklaturze wojskowej oznacza „zrzut”. W Polsce znamy je dobrze z klubów techno, gdzie „drop” oznacza moment kulminacji, gdy po krótszym lub dłuższym wstępie wchodzi bęben basowy z miarowym, tanecznym rytmem do tańca. Albo z półek sklepowych – bo „album drop” to premiera płytowa pojawiająca się nagle, bez zapowiedzi. No i przede wszystkim z gier wideo, gdzie mianem dropu opisuje się wszystko, co zostawia po sobie zabity przeciwnik. Mówi się (bez większej konsekwencji), że potwór albo przeciwnik w grze dropi, czyli rozrzuca wokół siebie różne przedmioty, ale także – że my dropimy, zbierając to wszystko. Nie można sobie za ten drop kupić samochodu w prawdziwym życiu, ale można nabyć różne dobra w grze – zazwyczaj, jak to w militarnych rozgrywkach – lepszą broń albo dodatkowe siły zbrojne.