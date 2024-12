Kobiety na boiska

Trend, którego źródeł trzeba szukać na TikToku, zwraca uwagę na nierówności, stereotypy i przedmiotowe traktowanie kobiet.

„Przechodził nocą obok skąpo ubrany, więc zaczęłyśmy gwizdać i go podrywać. Nie był zainteresowany, więc zwyzywałyśmy go od szmat”, „Powiedział, że chce zostać chirurgiem, a ja go uświadomiłam, że pewnego dnia zostanie ojcem, więc powinien wybrać zawód, który pozwoli na większą elastyczność” – internet zalały setki tysięcy takich wymyślonych, ironicznych historii publikowanych przez kobiety z całego świata, zwykle przy akompaniamencie utworu „Anaconda” Nicki Minaj. Wszystkie łączy hasztag #womeninmalefields. Dosłownie: „kobiety w męskich dziedzinach” czy „na męskich boiskach”.

Trend, którego źródeł trzeba szukać na TikToku, zwraca uwagę na nierówności, stereotypy i przedmiotowe traktowanie kobiet. Zabieg jest prosty: chodzi o umieszczenie kobiet w „męskich” sytuacjach, zachowujących się w sposób przypisywany płci przeciwnej. A celem jest podkreślenie podwójnych standardów, dowiedzenie, że to, co uchodzi panom, a nawet budzi podziw, nie jest akceptowane, kiedy role się odwracają.

Mężczyźni w odwecie publikują nagrania pod hasłem #meninwomenfields lub #meninfemalefields. Pojawiają się takie opowieści: „Przyłapała mnie na zdradzie, więc rozpłakałem się i obwiniłem o wszystko swój znak zodiaku”, „Zrobiłem mem obśmiewający jej płeć, a jak odpowiedziała mi tym samym, to się obraziłem”.

Dlaczego wciąż ze sobą rywalizujemy? Dr Marta Bierca z agencji WiseRabbit zajmująca się badaniami rynku i zjawisk społecznych: – Wynika to często z lęku i frustracji związanych z tym, że nadal nie potrafimy się porozumieć. Trzymanie się stereotypowych wizji płci daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Z badania, w którym wzięli udział respondenci z 12 krajów, wynika, że aż 60 proc.