Tokarczuk wśród gwiazd

Mogłoby się wydawać, że „Prowadź swój pług przez kości umarłych”, książka Olgi Tokarczuk z 2009 r., która po angielsku ukazała się w 2018 r., jest w istocie świeżynką i bestsellerem ostatnich miesięcy. A to z powodu zainteresowania, jakim ten tytuł cieszy się właśnie wśród zagranicznych gwiazd.

„To fantastyczna książka. Jakby powieść kryminalna, ale doprawiona nieco filozofią i astrologią. Autorka jest laureatką literackiego Nobla i jeśli przeczytacie tę książkę, będzie jasne, dlaczego nią została” – powiedziała o „Drive Your Plow Over the Bones of the Dead” (tak brzmi angielski tytuł książki przetłumaczonej przez Antonię Lloyd-Jones) Dua Lipa, jedna z najważniejszych gwiazd muzyki pop (87,5 mln obserwujących na Instagramie). Wokalistka przed miesiącem opowiadała o swoim internetowym klubie książkowym Service95 w amerykańskim talk-show „The Late Night Show with Stephen Colbert”. Urodzona w Londynie piosenkarka (jej rodzice pochodzą z Albanii) jest znana z zamiłowania do książek – w 2022 r. wygłosiła nawet przemówienie podczas ceremonii wręczenia Bookera.

7 stycznia Dua Lipa opublikowała wywiad przeprowadzony z Olgą Tokarczuk, w którym noblistka opowiadała o genezie książki, prawach zwierząt, ale też o kontrowersjach, które pozycja wywołała w Polsce: „Miałam przez tę książkę kłopoty, bo w Polsce jest wielu zwolenników polowań” – przyznała Tokarczuk. I dodała: „Kiedy książka została wydana w Polsce, kilku moich bliskich przyjaciół, którzy myśleli tak jak ja, powiedziało mi jednak, że ta książka idzie za daleko”.

Dua Lipa nie jest pierwszą zagraniczną gwiazdą, która przyznała się do zachwytu literaturą Tokarczuk. Dwa lata temu wywiad z noblistką przeprowadziła Natalie Portman, amerykańska aktorka znana m.