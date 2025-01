Odwiedzamy Helsinki. Śladami Tove Jansson i małych trolli, które kończą 80 lat

Muminki kończą 80 lat. To dobra okazja, żeby zajrzeć do Helsinek i przemierzyć je śladami ich twórczyni Tove Jansson.

Rząd żółtych kamienic po obu stronach ulicy Luotsikatu w dzielnicy Katajanokka rozświetla miasto przykryte szarym niebem. W jednej z nich, pod numerem cztery, urodziła się Tove Jansson. W oknie naprzeciwko widać nawet pluszową maskotkę Muminka. W tym roku mija 80 lat od momentu, w którym Tove Jansson zadebiutowała pierwszą częścią serii, zatytułowaną „Małe trolle i duża powódź”, i świat usłyszał o Muminkach. Dla autorki kreacja baśniowego świata była odskocznią od trudów wojennych lat, dla czytelników stała się kultową opowieścią nie tylko z dzieciństwa.

W Helsinkach na ślady Tove Jansson można natknąć się na każdym kroku. Niedaleko jej rodzinnego domu znajduje się sobór Uspieński, obok jest niewielki skwer, gdzie autorka spędzała czas jako dziecko. Dzisiaj to park Tove Jansson. W całym mieście można też spotkać samą pisarkę. A dokładnie – rzeźbione figury, do których pozowała swojemu ojcu Viktorowi. Jedną z najbardziej znanych jest syrena zdobiąca fontannę na placu w parku Esplanadi. Rzeźba rodzinna okrasza też grób autorki na cmentarzu Hietaniemi.

Po Helsinkach najłatwiej i najszybciej przemieszcza się tramwajami. Nazwy przystanków zapowiada kobiecy głos i to też jest nawiązanie do słynnej autorki Muminków. Głos należy do Almy Pöysti, aktorki, która wcieliła się w postać pisarki w filmie „Tove”. Ta wyjątkowa inicjatywa jest atrakcją zwłaszcza dla turystów, którzy zwiedzają Helsinki śladami artystki (to popularny sposób podróżowania w te strony). Podążając nimi, trafimy m.in. do dwóch restauracji: jedna z nich to Bronda przy ulicy Eteläesplanadi 20, druga to Lehtovaara, gdzie można nie tylko zjeść w miejscu, które lubiła Tove Jansson, ale też spróbować, jak smakuje jedzenie w jednej z najbardziej tradycyjnych restauracji w mieście.