Legenda o Białej Damie z rawskiego zamku, czyli jak sobie po szlachecku życie zmarnować

Mamy XIV w., Zamek Książąt Mazowieckich w Rawie również Mazowieckiej. Już nie jest za ciekawie, a to dopiero początek.

Dobra, siadajcie wygodnie, bo mam dla was dzisiaj średniowieczną telenowelę, która pod koniec zamienia się w horror. W odróżnieniu od większości telenowel, które są horrorami od samego początku. W programie przewidziano złamane serca, rodzinne intrygi, decyzje gorsze niż ta o zadzwonieniu do byłej, duchy, no i księcia, który nie ogarniał nawet bardziej od współczesnych polityków.

Bez międzygatunkowych mezaliansów

Ale po kolei. Mamy XIV w., Zamek Książąt Mazowieckich w Rawie również Mazowieckiej. Już nie jest za ciekawie, a to dopiero początek. W roli głównej: Siemowit III, władca Mazowsza. Całkiem spoko gościu, dopóki nie postanowił schrzanić sobie życia na amen.

Historia rozpoczyna się w momencie, kiedy jego pierwsza żona Eufemia (chyba jej rodzice nie kochali) złośliwie umiera i zostawia Siemka samego z butelką i, co gorsza, własnymi myślami. Niewiele jest rzeczy bardziej przerażających dla ludzi władzy niż zaglądanie w głąb siebie, bo wtedy zaczynają widzieć prawdę. No więc Siemek zastosował klasyczny gambit prezydencki, tzn. stopniowo i bardzo ostrożnie, żeby za dużo nie porozlewać, zastępował myśli okowitą, a w wolnych chwilach polował. W ten sposób narodziły się związki łowieckie.

Przez czas jakiś Siemek pętał się po lasach, walił w dziki i rowerzystów, aż odnalazł nową miłość. Uprzedzając pytania – nie, nie pomylił jej z dzikiem (na jej szczęście) ani dzika z nią (ku rozczarowaniu dzika). Wszystko poszło po bożemu i bez międzygatunkowych mezaliansów. Siemowit III wziął za żonę Ludmiłę, córkę księcia Zębickiego.

Księżna nie powiedziała ostatniego słowa

Dla księcia wszystko nabrało nagle sensu i nawet podjął ponownie obowiązki względem Kazimierza Wielkiego, znanego polskiego specjalisty od cegieł. No więc Siemek opiekował się Mazowszem, tzn. głównie pobierał podatki, a w tzw. międzyczasie wywiązywał się z obowiązków małżeńskich. Z tego wywiązywania szybko wynikły konsekwencje w postaci dwóch synów – fajnie. Którzy zmarli – mniej fajnie. Atmosfera w księstwie stała się grobowa.

Ale cóż to, księżna Ludmiła nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i ponownie zaszła w ciążę. Brawa dla niej. Kiedy przyszła mama zjadała dziennie pięć kilo ogórków kiszonych z budyniem waniliowym i w ogóle poród był tuż za rogiem, na scenę wchodzi kolejna bohaterka, i w dodatku znowu Eufemia. Tylko ta jest zła jak sam... przywódca bratniego narodu.

Siemek ewidentnie nie był najostrzejszą kredką w piórniku, bo nie załapał, że za każdym razem, jak siostrunia wchodzi na scenę, to z offu leci mroczna muzyka. W dodatku Eufemia II – Mroczne Widmo – nie była sama, tylko z synem Przemysławem. Początkowo Eufemia była miła dla szwagierki, biegała jej po ogórki, masowała stopy i kłamała, że Ludmiła wcale nie jest taka gruba, no, standardowy pakiet ciążowy. Potajemnie jednak knuła zdradę, bo chciała, żeby władcą został jej Przemek – klasyka.

Książę mamiony gaciami

No więc z jednej strony Eufemia robi słodkie oczka do Ludmiły, a z drugiej podkłada jej świnię. To znaczy nie wiem, czy konkretnie świnię, ale „różne dowody zdrady”. W tamtych czasach jedyny pudelek na dworze mógł występować w roli pieczystego, więc nie znamy soczystych szczegółów. Ja jednak podejrzewam, że chodziło o gacie (wczesna wersja kalesonów). Były to luźne, lniane lub wełniane spodenki, sięgające mniej więcej do kolan. Pamiętajmy, że Eufemia II dorastała z Siemkiem i wiedziała co nieco o księciu. Gacie, które podłożyła, były czyste, i to wzbudziło podejrzenia władcy.

Mamiony cudzymi gaciami książę rozkazał wszcząć śledztwo, by zebrać dowody zdrady. Śledztwo, jak to śledztwo, uwzględniało szukanie dziury w całym (np. w bieliźnie, co byłoby okolicznością łagodzącą) oraz torturowanie dwórki księżnej Ludmiły. Nie wykazało jednak żadnych dowodów winy żony księcia. Nawet dwórka nie dała się złamać i w sumie przez całe biczowanie była podejrzanie wesoła. Potem podobno napisała książkę o odcieniach szarości, ale nie zagłębiajmy się w ten zamtuz, tzn. rynek wydawniczy.

Wobec tak niezbitych dowodów niewinności księżnej Siemek nie miał wyjścia. Kazał zabić żonę, a jej nowo narodzone dziecko – Henryka – oddał losowej wieśniaczce. Co do kroćset, stary? Ale to nie koniec. Do gry wchodzi Małgorzata, córka Siemowita z pierwszego małżeństwa. Zauważyliście, że w ogóle o niej nie wspomniałem? To dlatego, że była dziewczyną. No więc Małgorzata mimo wrodzonej wady w postaci płci niewłaściwej, tzn. niewieściej, okazała się posiadaczką największych cohones w królestwie. Wysłała mianowicie za Henrykiem strażników, nauczycieli i załatwiła mu kartę biblioteczną, żeby chłopak odebrał wykształcenie godne księcia, a może nawet ucznia szkoły podstawowej. W dogodnej chwili Gośka miała sprowadzić na dwór Henryka i przedstawić go ojcu marnotrawnemu, żeby przejrzał na oczy, uprzednio wyciągając głowę z tyłka.

Tak też zrobiła. Kiedy tylko Siemowit ujrzał chłopaka, wszelkie wątpliwości opuściły jego duszę razem z połową śniadania. Gdy już księciem przestały targać wyrzuty sumienia i torsje, otarł brodę i oświadczył, że uznaje syna, a żeby odpokutować winy… oddaje go do stanu kapłańskiego. No ja chędożę, miało wyjść inaczej. Gdyby był jakiś konkurs na najgłupsze książęce pomysły, to Siemek miałby mocne drugie miejsce zaraz po tym fetyszyście z Kopciuszka, który biegał po całym królestwie i udając krótkowzroczność, macał obywatelki po piętach.

Stary, nie bądź Siemkiem

Jak myślicie, co na to wszystko eksżona księcia, która była obecnie eksżywa? Wkurzyła się oczywiście do tego stopnia, że wyszła z siebie. I to dosłownie, bo każdego roku w urodziny syna Ludmiła pojawia się na zamku w Rawie Mazowieckiej i urządza księciu Paranormal Activity we wszystkich odcieniach białego. Zalana łzami biała dama wędruje korytarzami, szukając swojego dziecka i męża, który jej nie uwierzył. Moczy przy okazji dywany, zakłóca ciszę nocną i generalnie mocno zaniża wartość nieruchomości.

Można by długo pisać, jaki morał płynie z tej historii. W którym momencie kto popełnił błędy i jak dało się ich uniknąć. Moja rada dla każdego, kto znajdzie się w podobnej sytuacji, jest jednak dość prosta – stary, nie bądź, kurde, Siemkiem.