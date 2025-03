Pucie Pitbulla? Dziś on zapełnia stadiony, a fani wyglądają podobnie. Łyso

Jeszcze niedawno królową stadionów była tęczowa demokratka Taylor Swift. Dziś króluje Pitbull. Wszystkim nam będzie łyso.

Kandydat Karol Nawrocki w niedawnym wystąpieniu powtórzył słowa Donalda Trumpa o tym, że są dwie płcie. W jego wydaniu wypadło to trochę mniej groźnie, bo tłum usłyszał: „Są dwie pucie”, co natychmiast sprowokowało falę memów i żartów, nawiązujących do popularnej bajki dla dzieci „Pucio” (jeden z nich stworzył na Instagramie marszałek Szymon Hołownia, pozując z trzema książeczkami i podpisem: „Mój głos w sprawie ile jest PUCI”).

Teorię o dwóch płciach i globalny powrót do poglądów sprzed epoki #MeToo lansuje również Pitbull, popowy artysta, wcześniej raper, dziś związany ze sceną taneczną, działający od lat w amerykańskim przemyśle muzycznym. W zeszłym roku królową stadionów była Taylor Swift – demokratka o tęczowych poglądach, w tym roku hitem wielkich hal okazał się mężczyzna w średnim wieku, śpiewający: „Tej nocy chcę cię całą, tej nocy oddaj mi wszystko”, „Zapomnij o swoim chłopaku i spotkajmy się w hotelowym pokoju, możesz zabrać ze sobą koleżanki”, „Dziś wieczorem jestem hydraulikiem i sprawdzę twoje rury”, „Teraz pokaż goły tyłeczek, zdejmij ubrania i podpal dach”.

Ta niezbyt wyrafinowana warstwa tekstowa, na poziomie numerów disco polo, jest wyśpiewywana przez rzesze fanów, również przez młode kobiety. Piosenkarz ruszył w tym roku w trasę koncertową po Europie, która okazała się komercyjnym hitem. Wystąpił już z powodzeniem (przerastającym oczekiwania) w Dublinie, Londynie, Paryżu i Amsterdamie, a 23 i 24 czerwca przyjedzie na dwa koncerty do Krakowa. Bilety wyprzedały się w kilka godzin. Międzynarodowy kalendarz pierwotnie zakładał jeden koncert w Polsce, ale pod naciskiem fanów, którzy stworzyli kilkunastotysięczną kolejkę oczekujących, ogłoszono drugi.