Świnka dla dorosłych? Na Peppie wychowało się już całe pokolenie

Oficjalny tiktokowy profil PeppaPig jest przeznaczony ewidentnie dla dorosłych.

Animowana „Świnka Peppa” bawi dzieci (i irytuje dorosłych) od ponad dwóch dekad. Opowieść o rodzinie antropomorficznych świnek (Mama, Tata, Peppa i mały George) to prawdziwa brytyjska instytucja – powstało już prawie 400 odcinków, a wiadomość o ciąży Mamy Świnki została ogłoszona w animowanym wywiadzie w programie „Good Morning Britain”.

Serial jest ledwo rok starszy od serwisu YouTube. Rodząca się kultura internetowego wideo lubiła zabawy z dziecięcymi produkcjami. „Świnka Peppa” stała się obiektem wielu przeróbek – nagrywano dialogi, żeby były pełne przekleństw, złośliwie straszono dzieci lub zmieniano ścieżkę dźwiękową. Popularnością cieszyły się też zabawne fragmenty wycinane z oryginalnego serialu.

Co ciekawe, oficjalny tiktokowy profil PeppaPig jest przeznaczony ewidentnie dla dorosłych (co nie dziwi – dzieci do 13. roku życia nie powinny korzystać z TikToka). O ile na profilu innego popularnego serialu „Bluey” znajdują się fragmenty lub montaże (które dorosły może pokazać dziecku), o tyle tiktokowa ambasada Peppy przypomina typową stronę parentingową, jakich jest wiele w mediach społecznościowych. Twórcy tych stron dzielą się ze swoją publiką przemyśleniami na temat rodzicielstwa i wychowania dzieci, ale głównie – aby utrzymać uwagę fanów – wrzucają memy, z którymi mogą się utożsamiać (tzw. rel) inni rodzice, na przykład o tym, że dziecko nie chce jeść warzyw albo że powtarzana zabawa jest męcząca. Oto Mama Świnka jedzie autem z krzywą miną: „Odstawiałaś dziecko do żłobka i zapomniałaś, że jego muzyka jest ciągle włączona”, hasztag #parentsoftiktok.