Słowo na P, czyli co dziś znaczy PDF. Objaśniamy nowe słowa

Od niedawna skrót PDF to również słowo klucz w opisywaniu przestępstw seksualnych przeciwko dzieciom.

Każdy użytkownik nowych technologii wie już, co znaczy PDF. Rozwijany jako portable document format opisuje format plików tekstowych i graficznych stworzony 32 lata temu przez firmę Adobe. Dziś to w praktyce standard zapisu dokumentów, często także książek i gazet. Ale od niedawna również słowo klucz w opisywaniu przestępstw seksualnych przeciwko dzieciom. Spopularyzowany przy okazji afery Pandoragate jesienią 2023 r. Wśród nadużyć, jakich dopuszczali się influencerzy, jej bohaterowie, znalazły się też te dotyczące osób małoletnich. Ponieważ duża część afery rozgrywała się na YouTube, a sama dyskusja napędzała ruch, to wielu komentatorom zależało na uniknięciu tzw. demonetyzacji, czyli pozbawiania się zysków z reklam, do którego może dochodzić, gdy omawiane są sprawy szokujące, pojawiają się treści dla dorosłych, nieodpowiedni język i inne kontrowersje. Hasło „pedofilia” zapalało wiele alarmowych lampek, użyteczny stał się więc skrótowiec PDF. A potem wyraz powstały od tego skrótowca: „pedeef”.

Akronim ułatwił wydawanie sądów. Za platformą X: „Jeżeli podoba ci się kobieta, która wygląda jak dziecko, to jesteś j...nym pedeefem”. Albo: „XYZ nie jest pdf-em, tylko obrzydliwym zbokiem, który pisał z dziećmi”. I jeszcze: „Mówiłem od dawna, że XYZ jest pdf-em, to znajdywali się jego obrońcy”. Hasło okazało się też użyteczne w sytuacjach, które z influencerami nie mają wiele wspólnego. Fundacja ECPU (Elite Cybersecurity Patrol Unit) zajmująca się tropieniem przestępczości przeciw małoletnim przedstawia się na Facebooku jako „Łowcy PDF-ów”. Streszczenie podejmującego ten temat filmu „Pułapka” (2025 r.) brzmi: „O lasce, która umawia się z pedeefem”. I jeszcze komentarz dotyczący pedofilii na łonie Kościoła: „Ja mam takie zadupie, że jest za mało dzieci, żeby jakikolwiek ksiądz był pdf-em”.