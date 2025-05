Uczucie świeżości. Cały internet tak mówi o uczuciach. Objaśniamy nowe słowa

Cały internet zaczął częściej wspominać o uczuciach.

Maj 2025, egzaminy dojrzałości nadciągają z grozą. A tu taka uwaga: „Jaram się na maturę z matmy, czuję, że mam całą wiedzę wszechświata na tę maturę”. Na co pada odpowiedź: „No rel”. A pierwsza rozmówczyni puentuje: „Najlepsze uczucie”. Ta puenta to światełko optymizmu w mrokach internetu: pojawia się ostatnio często w różnych kontekstach, bo każdy ma swoje ulubione uczucia. Wynotujmy „najlepsze uczucia” różnych osób z ostatnich tygodni. „Lubię być wśród ludzi, dzięki którym zapominam, że mam telefon” – pisze jedna. „Bez kwitnie i tak pięknie pachnie wszędzie. Najlepsze uczucie” – zachwyca się inna. „Móc spokojnie sączyć drina w sobotnie popołudnie, czekając na resztę meczów ekstraklasy” – charakteryzuje swoje ulubione uczucie ktoś inny. „Salto to najlepsze uczucie, polecam osobiście” – to już trudniej zastosować we własnym życiu. Ale są prostsze: „Jak ja kocham być w łóżku, najlepsze uczucie”.

Czasem ta puenta się wydłuża do dwujęzycznej: „Best feeling, najlepsze uczucie”. Bywa, że jest jeszcze dłuższa, bo źródłem popularności całej frazy jest trend na TikToku, który wywołał opublikowany pod koniec kwietnia filmik młodego chłopaka z profilu Best Fylyng z udziałem jego idola, przedsiębiorcy i influencera Bagiego próbującego sił jako wokalista: „Best Fylyng, pozdro z fanem, najlepsze uczuuuucie”. Rzecz rozeszła się błyskawicznie, pojawiły się komentarze: „Zrobiłbyś serię, w której różni influencerzy mówią: best fylyng, pozdro z fanem, najlepsze uczucie – tak jak z Bagim zrobiłeś”.