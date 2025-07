Babka burgerów, czyli polski, swojski street food. Serwujemy przepis na maczankę

Widać w niej podobieństwo do innych klasycznych kanapek kuchni amerykańskiej – moczonych w sosie Italian Beef oraz French Dip Sandwich.

Jaka właściwie jest maczanka krakowska? Cudowna i swojska. Zwykła pszenna bułka, solidnie namoczona w długo duszonym sosie, do tego niemoralna ilość cebuli i kawał proteiny – w naszym przypadku szarpane kotlety sojowe. Dodatkami będą kiszone ogórki, chrzan i buraczki. Wszystko dla odświeżenia i kontrastu.

Czy taką maczankę można potraktować jako nasz polski, swojski street food? Jak najbardziej! Z sukcesem od prawie 10 lat w takiej formie podaje ją Andrus Food Truck w Krakowie. To tam pierwszy raz zauroczyłem się maczanką (wtedy jeszcze mięsną). Nie byłbym sobą, gdybym nie przełożył tego smaku na swój wegański talerz. Nieskromnie powiem, że wegańska maczanka to jedna z moich najbardziej udanych wersji weganizowania klasyków polskiej kuchni. Sugeruję zajadać się nią bez użycia sztućców – ale jeżeli ktoś nie chce się zbytnio ubrudzić, będą one konieczne.

Wegańska maczanka krakowska (6–10 dużych burgerów):

Składniki:

• 5–6 kotletów sojowych typu big steak

• 750 ml bulionu warzywnego

• 250 ml czerwonego wytrawnego wina

• 250 ml wody

• 5–6 łyżek oleju rzepakowego

• 5–10 pieczarek pokrojonych w plasterki lub kostkę

• 1 kg cebuli pokrojonej w piórka

• duża marchewka pokrojona w kostkę

• 2–3 rozgniecione płaską stroną noża ząbki czosnku

• 4 kulki ziela angielskiego

• 4 liście laurowe

• 1 łyżka suszonych mielonych grzybów (ja mielę suszone shiitake w młynku do kawy)

• 1 łyżka sosu sojowego ciemnego

• 2 łyżki musztardy

• opcjonalnie łyżeczka kminku i kilka kulek jałowca

• sól (opcjonalnie)

• szczypta świeżo mielonego pieprzu

Do podania:

• pszenne bułki

• chrzan

• buraczki

• ogórki kiszone pokrojone w długie plastry

• natka pietruszki

Wykonanie (ok.