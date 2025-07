Nie jutraj, pora wyexpić swoją formę. Sklejamy pionę i objaśniamy nowe słowa

Ekspienie – a częściej expienie – to nabijanie punktów doświadczenia (ang. experience points – w skrócie XP) w grach wideo.

Nie ma smutniejszego widoku niż polszczyzna haseł reklamowych w połowie drogi między jedną a drugą edycją Młodzieżowego Słowa Roku. Kończy się wtedy zapas naprawdę popularnych słów i trzeba wymyślać nowe. Stąd bank reklamujący ludziom planującym swoją przyszłość ofertę emerytalną hasłem „nie jutraj” (z kontekstu wiadomo, że chodzi o nieodkładanie do jutra pomysłów na oszczędzanie). Stąd też sieć centrów fitness, która zachęca do tego, by „wyexpić swoją formę”. Ekspienie – a częściej właśnie expienie – to nabijanie punktów doświadczenia (ang. experience points – w skrócie XP) w grach wideo. W tym kontekście czasownik „expić” jest popularny od dawna, na łamach „Polityki” pojawił się już 20 lat temu, kiedy wielu ekspiących dziś nastolatków nie było jeszcze na świecie.

Z czasem ekspienie stało się synonimem samego grania, które w swojej najnudniejszej formie polega głównie na podnoszeniu statystyk. Jeśli ktoś pisze: „Byliśmy tak wyekspieni, że rozwaliliśmy go całkiem sprawnie, chyba za drugim razem” – oznacza to, że grał w zespole postaci o wyśrubowanych współczynnikach różnych istotnych w grze cech i pokonanie przeciwnika okazało się łatwe.

Polska streamerka (to od transmitowania na żywo własnych gier) Nieuczesana, która jest bohaterką tej nowej kampanii, zrobiła sobie zdjęcie „przed” (w maju) i oznajmiła, że chce popracować nad sylwetką i formą, przy okazji reklamując klub fitness. Pomysł jest niezły – brzuszki zamiast fragów (eliminacji przeciwnika) i podnoszenie ciężarów zamiast pojedynków z bossami w grze.