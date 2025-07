Turkus, naturalnie! Jedziemy na Tasos: po greckie wakacje bez tłumów

Leniwe greckie wakacje bez tłumu turystów? To możliwe. Na wyspie Tasos.

Na Tasos, nazywaną klejnotem Morza Egejskiego, masowa turystyka jeszcze nie dotarła. Zachwyca przede wszystkim naturą. To jedna z najbardziej zielonych wysp greckich, dwunasta pod względem rozmiarów, ma 25 km długości i prawie 20 szerokości. Zamieszkuje ją ok. 13 tys. osób rozproszonych w kilkunastu miejscowościach wzdłuż wybrzeża. Podczas sezonu za sprawą turystów liczba ta rośnie nawet kilkakrotnie, jednak kompletnie nie da się tego odczuć. Spokojnie można powiedzieć, że na Tasos da się spędzić po prostu leniwe i kameralne wakacje. Nie ma hoteli molochów, są za to piękne plaże, wspaniała natura, dobre jedzenie, niespieszny tryb życia i… mało do zwiedzania. Doskonały przepis na greckie wakacje.

Linia brzegowa wyspy mierzy 98 km, czyli jakieś dwie godziny jazdy samochodem bez zatrzymywania się. Nikt tutaj jednak nie chce pobić rekordu. Poza tym droga układa się w nieskończoną liczbę zatoczek ukrywających kolejne plaże, które można mieć tylko dla siebie – jedna ładniejsza od drugiej, z wodą w kolorze lazuru. Prawdziwe perełki to plaże Marble i Salaria. Obie ukryte w niewielkich zatoczkach, oddzielone delikatnym wzniesieniem i kilkoma zakrętami na drodze. Woda jest obłędnie turkusowa, a piasek ma kolor biały, bo plaże leżą u stóp kamieniołomów marmuru. Gotowe kadry na Instagram!

Kolejna plaża, tym razem z piaskiem w kolorze złota, to Golden Beach. Jest dłuższa, rozleglejsza, przez co mniej kameralna, ale znajduje się w zatoce osłoniętej zielonym i pełnym drzew masywem górskim.

Tasos to też wyspa pełna malowniczych klifów z przepięknymi widokami.