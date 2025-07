Leniwe na lato: podsuwamy dobry przepis. Z truskawkami jak u Igi Świątek

Iga Świątek rozsławiła makaron z truskawkami, ale zanim te sezonowe owoce znikną z pól i straganów, warto sprawdzić, jak smakują z kluskami leniwymi.

To ostatni dzwonek na truskawki. Osobiście uważam, że najlepsze są te prosto z Kaszub. Kaszëbskô Malëna to produkt regionalny, od 2009 r. zarejestrowany przez Unię Europejską jako Chronione Oznaczenie Geograficzne. Te owoce są jędrne, czerwone, bardzo aromatyczne i słodkie, co jest zasługą bogatej w minerały gleby i klimatu panującego na Pomorzu, gdzie uprawia się je przynajmniej od stu lat. Ale truskawka – w każdej odmianie – to symbol rozwijającego się polskiego lata. Nie może jej zabraknąć w deserach i napojach. W menu hipsterskich kawiarni można jej skosztować nie tylko w postaci bardziej lub mniej tradycyjnie wykonanego koktajlu, ale też owocowego dodatku do zielonej matchy. Leniwe z truskawkami to z kolei synonim domowego wakacyjnego jedzenia.

Kluski leniwe, zwane też leniwymi pierogami, tradycyjnie przygotowuje się na bazie twarogu, czasem z dodatkiem ugotowanych ziemniaków. Nazwa leniwe pierogi nawiązuje do farszu na pierogi ruskie, który także ma w składzie twaróg i ziemniaki. Największą różnicą pomiędzy tymi dwiema potrawami jest, po pierwsze, brak ciasta okrywającego farsz, a po drugie to, że leniwe podaje się na słodko. Najczęściej z cukrem i z owocowym sosem. Wersja klusek na bazie tofu to świetna alternatywa dla tych, którzy nie jedzą nabiału, a tęsknią za rodzinnymi smakami i przepisami. Bo pierogi leniwe w bułce tartej z sosem truskawkowym to danie istnie babcine, przenoszące wspomnieniami do czasów dzieciństwa i beztroskiego lata. Kluseczki wychodzą aksamitne, miękkie i delikatne.

