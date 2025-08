Daj no Dino! Mamy tu internetowy samograj, memy piszą się same

Dino nie otwiera się w żadnej „luksusowej” dzielnicy, ale w należących do Wilanowa Zawadach, dawnej wiosce.

Jeśli się wczytać w komentarze pod internetową petycją przeciwko budowie Dino w warszawskiej dzielnicy Wilanów, okazuje się, że mieszkańcom tak naprawdę chodzi o nadmiar supermarketów w okolicy, zwiększony ruch i troskę o dzieci z pobliskiego żłobka. W mediach społecznościowych nagłośnione zostały jednak inne opinie, gdzie wejście sieci sklepów jest niemile widziane, jest ona bowiem kojarzona z prowincją, wsią. Całkiem słusznie – to tam polska firma głównie prowadzi działalność, chociaż posiada również sklep na wrocławskim rynku.

Ale mamy tu internetowy samograj: elitarna warszawka z Wilanowa pluje na prowincję. Memy piszą się same („Internauci mają BEKĘ i robią śmieszne MEMY”, relacjonuje portal Nasze Miasto). Większość obrazków to grafiki stworzone za pomocą sztucznej inteligencji, przedstawiające bardziej prestiżowe wersje Dino – zamiast standardowego budynku ze spadzistym dachem są pałace, złote posągi, luksusowe samochody zaparkowane przed marketem i klienci w drogich sukniach czy garniturach. Nie próżnuje TikTok – powstała piosenka „To nie Dino, to DAJNO”, nagrana przez użytkowniczkę @annairda_music; w skeczach zaś tiktokerzy wcielają się w rolę zadufanych warszawiaków narzekających na prowincjonalny market, który nie pasuje do ich dzielnicy.

Przy okazji wróciły także memy podkreślające ważną rolę, jaką Dino odgrywa na prowincji (wejście marki na „wieś zabitą dechami” porównuje się do boskiej interwencji albo obrazów podboju Ameryki). Rzecz zahaczyła również o politykę. Autor złośliwego mema przedstawiającego Trzaskowskiego, który „mówi”: „A teraz pójdziemy do Dino po ziemniaki”, nie spodziewał się pewnie, że stałymi klientami Dino są Anne Applebaum i Radosław Sikorski – wicepremier i szef MSZ poinformował o tym fakcie grzejącego temat „podziałów klasowych” europosła PiS Patryka Jakiego.