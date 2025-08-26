Nic nie przebije hitu lata. Czego się słucha w te wakacje? Najwyraźniej reklam

Reklama z 2024 r. używająca przeboju z roku 2015 staje się hitem lata 2025.

O ile poprzednie lato płynęło w takt hitu „Espresso” Sabriny Carpenter, o tyle w 2025 r. wskazanie muzycznego podkładu wakacji jest nieco trudniejsze. Być może największym przebojem nie jest nawet piosenka, lecz reklamowy dżingiel brytyjskich wczasów all inclusive. Można wykonać prosty test, czy osoba spędza zbyt dużo czasu na TikToku. Wystarczy zanucić refren piosenki „Hold My Hand” Jess Glynne i usłyszeć w odpowiedzi: „Nothing beats a Jet2holidays” („Nic nie przebije platformy Jet2holidays – a teraz możesz zaoszczędzić 50 funtów na osobie! To aż 200 funtów mniej dla czteroosobowej rodziny!”, reklamowy slogan jest jednocześnie powtórką z matematyki). W ten sposób na tiktokowiczów polowali organizatorzy sondy ulicznej.

To typowy dla TikToka przykład ponadczasowości kultury nieustannego remiksu. Reklama z 2024 r. używająca przeboju z roku 2015 staje się hitem lata 2025; rozentuzjazmowana lektorka zachwalająca okazję stała się podkładem dla filmików o przeróżnej treści – od wakacyjnych wypadów po chwalenie się swoimi obrazkami czy cosplayami, tańce interpretacyjne, animacje, parodie i zwykłe wygłupy. Z popularności reklamy ucieszyła się oczywiście platforma Jet2, ale pod dźwięk podpięli się także inni, np. bardzo obyty w trendach polski oddział supermarketu Kaufland. Powstała też polska wersja dźwięku, parodiująca prymitywne tłumaczenie maszynowe z dawnych czasów („odrzutowiec dwa wakacje!”).

Czytaj też: Karol, król, który został papieżem. Kończy się era Adriana, zaczyna era Nawrockiego

Przełożyło się to wszystko na popularność samej piosenki.