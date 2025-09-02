Zimna wojna na tekstylia. Styl polityków bywa sztywny jak wykrochmalone prześcieradło

Jedni są krytykowani za piaskowy beż, inni za brak krawata. „Policja mody” jest dla polityków równie bezwzględna jak niektóre ich decyzje.

Co może być złego w powiedzeniu komplementu – nawet głowie państwa – że świetnie wygląda w garniturze? Jeśli dziennikarz wcześniej nie zostawił, nomen omen, suchej nitki na innym stroju tej samej głowy państwa, to sprawa nabiera politycznych rozmiarów. Rzecz dotyczy oczywiście prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i odbioru jego strojów podczas wizyt w Białym Domu. Goszcząc u prezydenta Trumpa w lutym tego roku, nie założył standardowego w takich sytuacjach zestawu: garnitur, koszula, krawat. Dziennikarz Brian Glenn zapytał go wtedy złośliwie, czy to dlatego, że go po prostu nie posiada, i dodał: „Amerykanie będą mieć problem z tym, że nie szanuje pan powagi tego urzędu”.

Prezydent Zełenski od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w sytuacjach oficjalnych nosi strój podkreślający, że jego kraj jest w stanie wojny. Większość garderoby służbowej Zełenskiego, zaprojektowanej przez Elwirę Hasanową czy Wiktora Anisimowa, jest uszyta z takiego samego materiału, z jakiego robi się mundury. Koszulę czy marynarkę często zdobi tryzub – herb Ukrainy. Jest to więc nie abnegacja, ale bardzo świadomy wybór. Praca z symbolami to wszak wspólny oręż polityki i mody – choćby się wydawało, że te dwie dziedziny leżą na przeciwnych krańcach spektrum powagi i nic ich nie łączy. W modzie łamanie zasad jest wszak w cenie, a kto bardziej zaskoczy, przenicuje obowiązujące zasady, ten ma większe szanse na sukces. W polityce jest dokładnie odwrotnie.

Podczas niedawnej wizyty w Białym Domu Zełenski zaskoczył zmianą stroju. Prace nad nowym wizerunkiem zaczęły się jeszcze na początku roku. Jak mówił na łamach „The Wall Street Journal” Wiktor Anisimow: „Po tym, co się wydarzyło w lutym, znając zasady naszego prezydenta, pomyślałem, że nie będzie chciał wprowadzać zmian.