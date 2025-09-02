„Na jego miejscu bym się znieżywił”. Objaśniamy nowe słowa

Słowo „unalive” pochodzi z wydanego kilkanaście lat temu komiksu o Spider-Manie.

Rok temu w Muzeum Popkultury w Seattle przy gablocie poświęconej Kurtowi Cobainowi pojawiła się kontrowersyjna tabliczka. Była na niej informacja o przedwczesnej śmierci artysty, ale zamiast słowa suicide (ang. samobójstwo) znalazło się tam hasło unalived himself. Dosłownie: znieżywił się. Rzecz szybko zdjęto na skutek protestów, ale o powodach, dla których tabliczka w ogóle się pojawiła, pisze Adam Aleksic w książce „Algospeak”, na którą powoływaliśmy się w zeszłotygodniowej „Polityce” w tekście o języku omijającym pułapki algorytmów. Te bowiem nie lubią słowa „samobójstwo” – zwiastuje niebezpieczną, ryzykowną treść i może skutkować automatycznym zmniejszaniem zasięgów piszącemu.

Unalive jest jednym z bezpiecznych zamienników. Pochodzi z wydanego kilkanaście lat temu komiksu o Spider-Manie, w którym postać Deadpoola mówi w ten sposób o tym, że chce kogoś „unieszkodliwić”. W ostatnich latach przydało się to w sieci, a w końcu – jak potwierdza przypadek z Seattle – musiało się przenieść do realu.