Jeszcze lato na talerzu: przepis na świetny deser z dyni. Z nutą tropikalnej świeżości

Z połączenia dyni i kremu kokosowego powstaje deser, który nosi w sobie ciepło jesiennych tradycji z nutą tropikalnej świeżości.

Jesienią na stołach króluje dynia – złocista, aromatyczna i niezwykle wszechstronna. Dynia wnosi do kuchni i życia nie tylko kolor i aromat, ale też odrobinę słońca zaklętą w złocistym miąższu. Jej naturalna słodycz doskonale komponuje się z korzennymi przyprawami, a kremowa konsystencja sprawia, że jest idealnym składnikiem do ciast. Także tych wegańskich. W połączeniu z kremem kokosowym daje deser, który łączy w sobie ciepło jesiennych tradycji z nutą tropikalnej świeżości.

Pierwsze skrzypce grają w mojej propozycji przyprawy – suszony imbir i cynamon. To one nadają ciastu charakter – imbir dodaje lekkiej, rozgrzewającej ostrości, która przełamuje kremową łagodność dyni. Cynamon jest obowiązkowy. Jego korzenny aromat automatycznie kojarzy się z jesiennym ciepłem.

Warto jednak wiedzieć, że nie każda odmiana dyni sprawdzi się równie dobrze w wypiekach. Do ciast i słodkości najlepiej wybierać dynię hokkaido – warzywo niewielkich rozmiarów (1–2 kg), bardzo sycące, bo bogate w błonnik. Intensywny kolor hokkaido, kremowa konsystencja i możliwość pieczenia razem ze skórką czynią ją ulubienicą domowych cukierników. Świetnie sprawdza się także dynia piżmowa o delikatnym, lekko orzechowym smaku, maślanej strukturze, ale mniej intensywnym kolorze. W słodkich wypiekach często wykorzystuje się również dynię muscat, której aromatyczny, pachnący melonem soczysty miąższ wprowadza do ciasta nutę elegancji i głębi.

Czytaj też: Kluski z gorącą śliwką. Przepis na wegańskie, puszyste i mięciutkie

Do tego najbardziej odpowiedni będzie kokosowy krem do ubijania (coconut whipping cream).