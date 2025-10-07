Przejdź do treści
Michał R. Wiśniewski
7 października 2025
Ludzie i style

Okulary od Zuckerberga

Okulary od Zuckerberga. Co nowego właśnie wymyślił i po co?

Meta Ray-Ban Display Meta Ray-Ban Display Meta
O ile kask VR używany jest w domu, o tyle okulary (podobnie jak smartwatche) traktowane są jak biżuteria.

Prototypowe smartokulary Google Glass z 2012 r. sprawiały, że ich użytkownik wyglądał, jakby był bojowym cyborgiem wysłanym z przyszłości, przez co budziły nieprzyjemne reakcje osób postronnych. Sprzęt do rzeczywistości rozszerzonej (AR, augumented reality), umieszczającej elementy wirtualne w prawdziwym świecie, stał się domeną profesjonalistów – jest wykorzystywany w przemyśle, ochronie czy sporcie. Kolejne firmy podejmują jednak próby zainteresowania smartokularami zwykłych konsumentów.

Tak robi choćby Meta Marka Zuckerberga, który wcale nie odłożył na półkę planów zbudowania metawersum i na ostatniej konferencji zaprezentował nowe generacje produktów służących do eksplorowania rzeczywistości wirtualnej (VR). To zabawki, które znalazły swoją niszę wśród entuzjastów gier, influencerów i eskapistów.

O ile kask VR używany jest w domu, o tyle okulary (podobnie jak smartwatche) traktowane są jak biżuteria (za oprawki odpowiada firma Ray-Ban). Są dość eleganckie i dyskretne, chociaż w przypadku najnowszego modelu (Meta Ray-Ban Display) to funkcjonalność wzięła górę – grube oprawki mieszczące baterię, elektronikę i kamery robią wrażenie, jakby Zuckerberg postanowił zaludnić świat kujonami. Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości pozwala wyświetlać mapy, odbierać wiadomości, a także używać asystenta Meta AI. Sterowanie odbywa się przy pomocy gestów dłoni, odczytywanych przez estetyczną opaskę Neural Band. Koncept ciekawy, ale na dłuższą metę wydaje się mniej praktyczny niż smartfon z rozszerzającymi rzeczywistość smartsłuchawkami, mniej inwazyjnymi, jakkolwiek by patrzeć.

Polityka 41.2025 (3535) z dnia 07.10.2025; Ludzie i Style; s. 103
Oryginalny tytuł tekstu: "Okulary od Zuckerberga"
Michał R. Wiśniewski

Pisarz, publicysta, specjalizuje się w kulturze popularnej i cyfrowej oraz współczesnych obyczajach. Nominowany do Nagrody Conrada za debiut roku. Autor powieści „Jetlag” (2014), „God Hates Poland” (2015) i „Hello World” (2017) oraz książek „Wszyscy jesteśmy cyborgami. Jak internet zmienił Polskę” (2019), „Zabójcze aplikacje. Jak smartfony zmieniły nasz świat” (2021) i „Zakaz gry w piłkę. Jak Polacy nienawidzą dzieci” (2024). Współpracuje z „Polityką”, „Dwutygodnikiem” i „Mint Magazine”. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Nowej Fantastyce” i magazynie „Znak”. Były redaktor naczelny magazynu „Kawaii”. Strona domowa: jetlag.com.pl.
