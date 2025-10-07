Przejdź do treści
Bartek Kieżun
Bartek Kieżun
7 października 2025
Ludzie i style

Złota polska baba

Złota polska baba: deser, który pokochali Włosi. Można samemu wykonać i zajadać

7 października 2025
Oto polski deser, który pokochali Francuzi, a potem Włosi. A zaczęło się od króla Stanisława Leszczyńskiego.

Włosi są ciekawscy. Wracające pytanie: „Di dove sei?” (skąd jesteś?) traktuję jak wstęp do świetnej zabawy. „Polonia, Polska” – odpowiadam głośno i wyraźnie. I czekam. Jeszcze ani razu się nie zawiodłem. „Bologna” – mówią Włosi – „Bologna è bella”. Gdy wyjaśniam, że mieszkam nad Wisłą, reakcja też jest do przewidzenia: do rozmowy wkrada się od razu Karol Wojtyła.

W Gambrinusie, jednej z najstarszych kawiarni w Neapolu, początek rozmowy był standardowy. Kiedy jednak dotarliśmy do miejsca, w którym zwykł się objawiać Jan Paweł II, chłopak za barem uśmiechnął się i oświadczył, że muszę zamówić kultowy neapolitański deser. Babà ma polskie korzenie – dodał. Poplotkowaliśmy nieco o koronowanych głowach łączących oba kraje. Ustaliliśmy, że zaczęło się od rodu Leszczyńskich, którego siedziba w wielkopolskiej Rydzynie, postawiona zresztą przez włoskich architektów, zachwyca idealnymi proporcjami.

Stanisław Leszczyński, rządzący Polską bez ruszania się z ukochanej Rydzyny, był sybarytą. Lubił jeść, tyle że miał paskudny zwyczaj: moczył drożdżowe babki w rumie i się nimi zajadał, upijał pewnie też. O tym annały milczą, ale można przypuszczać, że owo zachowanie miało swoje drugie dno. Historia rzuciła go z czasem na dwór francuski, gdzie jego córka Maria z polskiej księżniczki stała się francuską królową.

Francuzi nie mogli patrzeć na rozpadające się wilgotne ciasto, jedwabne szaty pełne okruchów, brudne naczynia i jeszcze brudniejsze stoliki, przy których siadał Stanisław.

Polityka 41.2025 (3535) z dnia 07.10.2025; Ludzie i Style; s. 105
Oryginalny tytuł tekstu: "Złota polska baba"
Bartek Kieżun

Bartek Kieżun

Dziennikarz, podróżnik i fotograf. Autor bestsellerowych przewodników kulinarnych po Italii: „Italii do zjedzenia” i „Neapolu łakomym okiem”. Gotuje, karmi, prowadzi warsztaty kulinarne, organizuje kolacje degustacyjne i pisze. Publikuje w „Kukbuku”, „Twoim Stylu”, „Polityce” i „Wysokich Obcasach”. Jest felietonistą magazynu „Ferment”. Zdobywca Nagrody Magellana. Laureat prestiżowej World Gourmand Cookbook Award, którą zdobyła „Jerozolima do zjedzenia”, oraz Prix de la Litterature Gastronomique, którą wyróżniono „Ucztę na Wawelu”. Wykłada w Collegium Civitas.
