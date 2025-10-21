Przejdź do treści
Michał R. Wiśniewski
21 października 2025
Ludzie i style

Popsymbole oporu

Popkultura dostarcza symboli do walki z opresją. Popkultura dostarcza symboli do walki z opresją. Ezra Acayan / Getty Images
Słomkowy kapelusz i piszczele to element pirackiej flagi z mangi i serialu „One Piece”.

Dlaczego podczas protestów na całym świecie można spotkać pirackie flagi? Najpierw anegdota. W militarnej powieści science fiction „Wrzesień” Tomasza Pacyńskiego młodzi polscy partyzanci inspirują się elfami z wiedźmińskiej sagi Sapkowskiego. Chociaż książka wyjątkowo źle zniosła próbę czasu, ta obserwacja trafia w sedno – popkultura dostarcza symboli do walki z opresją. Oto na TikToku ktoś zaproponował projekt flagi, który wygląda dość dziwnie. Tło jest jeszcze dość zrozumiałe – to znana tęcza LGBT, chociaż pewnie nie każdy rozpozna jej najnowszy progresywny wariant, z kółkiem symbolizującym osoby interpłciowe. Mniej zrozumiałe są dwa dodane elementy: głowa robota w słomkowym kapeluszu i skrzyżowane piszczele.

Czy to symbol partii komputerowych piratów? Oczywiście, że nie. Głowa robota to G.I. Robot z serialu animowanego „Koszmarne komando”, którego akcja dzieje się w tym samym świecie co najnowsze kinowe przygody „Supermana”. W skład tytułowego komanda wchodzą postacie rodem z horrorów (takie jak narzeczona Frankensteina). Rzeczony robot został zbudowany w czasie drugiej wojny światowej i zaprogramowany do zabijania nazistów. Gdy zostaje uruchomiony w dzisiejszych czasach, przypadkowo trafia na zebranie amerykańskiej altprawicy i wpada w morderczy szał. G.I. Robot stał się więc symbolem antyfaszystowskiego sprzeciwu wobec coraz większej systemowej przemocy pod rządami Trumpa i kultu MAGA.

Słomkowy kapelusz i piszczele to z kolei element pirackiej flagi z mangi i serialu „One Piece”

Michał R. Wiśniewski

Pisarz, publicysta, specjalizuje się w kulturze popularnej i cyfrowej oraz współczesnych obyczajach. Nominowany do Nagrody Conrada za debiut roku. Autor powieści „Jetlag” (2014), „God Hates Poland” (2015) i „Hello World” (2017) oraz książek „Wszyscy jesteśmy cyborgami. Jak internet zmienił Polskę” (2019), „Zabójcze aplikacje. Jak smartfony zmieniły nasz świat” (2021) i „Zakaz gry w piłkę. Jak Polacy nienawidzą dzieci” (2024). Współpracuje z „Polityką”, „Dwutygodnikiem” i „Mint Magazine”. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Nowej Fantastyce” i magazynie „Znak”. Były redaktor naczelny magazynu „Kawaii”. Strona domowa: jetlag.com.pl.
