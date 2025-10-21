Ciężki tuff, czyli coś trudnego

Tuff, czyli trudny, może być przedmiot w szkole albo i życie samo w sobie.

Piszą do siebie uczniowie liceum: „Mega tuff ta matematyka”. Czyli megatrudna. Od angielskiego tough (oznaczającego coś trudnego, ciężkiego, ale też kogoś twardego, nieustępliwego), które w niedbałym, młodzieżowym zapisie „tuff” dawno już pojawiło się także w polszczyźnie. Tuff może być przedmiot w szkole albo i życie samo w sobie. Awatar w grze wideo również, tylko w tym drugim przypadku będzie chodziło o wizerunek jakiegoś twardziela. Nie będzie to wszystko odkryciem dla fanów metalowej grupy Tuff Enuff (ang. wystarczająco twardy) założonej na Śląsku jeszcze w latach 90.

Ci ostatni mogliby jednak być zaskoczeni, widząc w social mediach zdjęcie butów i komentarz: „Myślę, że za taką cenę jest to tuff”. Albo czytając wymianę zdań na temat stroju youtubera Friza sprzed paru lat – bluza, buty sportowe, maseczka z jakimś atrakcyjnym wzorem – „Wtedy to musiał być tuff fit”. Tu już nie chodzi o trudność ani twardość.

Odnotowuje to nowe znaczenie Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach: „modny, ciekawy, atrakcyjny”. I podsuwa przykład użycia z TikToka: influencer i producent muzyczny Młody Korden zapowiada „polecajkę tuff spodni”, a w tej krótkiej polecajce – w formie wideo rzecz jasna – zachwala te spodnie jako „megatufiaste”. Jeden z komentarzy pod filmem – „Czemó to jest takie tuff” – sugeruje, że zaglądają na jego profil ci sami ludzie, którzy głosują w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku, który właśnie się rozpoczął.