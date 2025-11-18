„You ate” brzmi trochę jak „you slay”. Objaśniamy nowe słowa

Jedzenie może być kaloryczne albo metaforyczne. To drugie zazwyczaj oznacza jakiś rodzaj przewagi, zwycięstwa. Zjadali już w ten sposób przeciwników sportowcy. Metaforycznie zjadano też bogatych, choć samo rewolucyjne hasło – przypisywane Rousseau – sygnalizowało, że i realne widmo kanibalizmu krąży nad światem: „Kiedy ludzie nie będą mieli już nic do jedzenia, zjedzą bogatych”. Łatwość zwycięstwa podkreślamy frazą „zjeść kogoś na śniadanie”, bo ten posiłek przychodzi szybciej niż inne. Czasem ktoś się nawet wysforuje i powie „...przed śniadaniem”. Jak raper Kosi: „Młodzi, gniewni, głodni rapu – zjadłem ich przed śniadaniem”.

Teraz wśród propozycji do plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku pojawiło się hasło ate – jak angielska forma czasu przeszłego czasownika to eat, czyli właśnie jeść. To odpowiednik jakiegoś zwycięstwa w życiu codziennym, najczęściej na polu mody. Przykład „You ate z tym outfitem” oznacza wspaniałą stylówę, czyli atrakcyjne ubranie. A „Zjadłaś ten outfit” to bardziej spolszczona forma tego samego. Powtarzające się „you ate” brzmi trochę jak „you slay” sprzed dwóch sezonów – jest mocnym komplementem. Zawołaniem pełnym podziwu dla czyjegoś wyglądu lub zachowania.

Czytaj też: Lepiej lowkey czy highkey? Objaśniamy nowe słowa

Słownik Miejski.pl w swojej definicji uogólnia rzecz, sugerując, że owo ate „oznacza, że zrobiło się coś perfekcyjnie”. I nie musi dotyczyć ubrania. Mamy więc do czynienia z terminem uniwersalnym, globalnym i z sytuacją, w której polszczyzna nadgryzana jest przez wszechobecny angielski.