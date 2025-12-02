Zupa jeszcze jesienna: gotujemy cały gar na rozgrzanie

Po przyjściu ochłodzenia, jak to w porządnym polskim domu, gotujemy gar zupy, która nasyci nas przynajmniej przez kilka dni.

Zawsze mnie dziwi, że w naszej kuchni jest tak mało strączków – jemy trochę grochu, białej fasoli, niektóre regiony mają dania z soczewicy, ale to właściwie tyle. A tak wiele jest sposobów na ich przygotowanie! Moja jesienna zupa – oprócz strączków – wymaga tylko paru łatwo dostępnych składników, minimum uwagi i 40 minut. Taka zupa syci, krzepi (złamanego serca raczej nie polepi, ale próbować można) i pomaga bardziej cieszyć się jesienią/zimą.

Rozgrzewająca wegańska zupa (6–8 porcji):

• 8–10 łyżek oliwy

• 1–3 ząbki czosnku

• 2–3 cm imbiru

• 1 mała cebula (100–150 g)

• 2 puszki pomidorów krojonych pulpy lub 700 ml passaty (duża butelka)

• 2 łyżki cukru kryształu

• 1,5 łyżki kuminu

• 1,5 łyżki kolendry

• 1 łyżka czegoś paprykowego i lekko pikantnego (np. mieszanka harrisa)

• 75–100 g komosy ryżowej

• 300–400 g strączków (patrz wskazówki)

• ostra papryka w proszku (np. chili, kaszmirska itp.) do smaku

• 1/2 łyżeczki soli lub do smaku

• świeżo mielony pieprz do smaku

• dużo posiekanej kolendry i/lub natki pietruszki

• sok z 1/2 limonki (opcjonalnie)

• 2 łyżki płatków drożdżowych lub zmielonych suszonych shiitake dla umami (opcjonalnie)

Do podania:

• posiekane zioła (kolendra, natka)

• pestki/ziarna/orzechy

• limonka

• kwaśna śmietana lub rzadki jogurt

• grzanka z porządnego chleba na oliwie

Wykonanie (ok.