Amigo, gdzie Bajor? Chyba uderzył w bajlando. Objaśniamy nowe słowa

Katalizatorem popularności tego hiszpańskiego słowa od początku były piosenki.

Że ciągle tylko angielski w tym nowym polskim słowniku? Nieprawda. Weźmy „bailando”, słowo pojawiające się w tytule drugiej już z najpopularniejszych polskich piosenek roku, które łączą rap i disco polo. Obie firmuje Bajorson. Pierwsza zaczyna się od słów: „Znów leciałem całą noc, wali mi serce” – i nie chodzi o podróż samolotem, tylko noc pełną używek. Bohater drugiej, „Bailando 2”, najwyraźniej nie przerwał jeszcze poprzedniej imprezy, sądząc po linijce: „Amigo, gdzie Bajor? Chyba uderzył w bajlando/ Dobra, mordo, dzwoń, no bo trzeba go ogarnąć”.

Nie trzeba detektywa, żeby zauważyć, że nad Wisłą z hiszpańskiego bailando, tłumaczonego jako „tańcząc”, zrobiliśmy synonim szaleństwa i przesady, obejmujący m.in. czynności seksualne („Bajlando w ciepłych krajach, kokos, mango, papaja/ Wycisnę z ciebie soki, pocałuj mnie mała” – to jeszcze druga część „Bailando”) czy zażywanie substancji stymulujących (raper ReTo w innym „Bajlando” sprzed kilku lat: „Bajlando, bajlando/ Amigo dał w nos, miał sztos”).

Czytaj też: Poszpącić czy poszponcić? Objaśniamy tę kłopotliwą kwestię pisowni

Kiedy Kaczor BRS rapował o bajlando, to brzmiało trochę jak dawne metaforyczne znaczenia tanga: „Siema siema siema, to uliczne bajlando/ Zasad stara szkoła, patologia, nie to tamto”. A skoro „uderzyć w tango” oznaczało okres zatracenia się w wyjątkowo intensywnej zabawie, to „uderzyć w bajlando” sugeruje podobną intensywność. Dlatego też Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach jako pierwszą definicję „bajlando” (coraz częściej zapisywanego w takiej spolszczonej formie) proponuje nie taniec, tylko „zadowolenie, podekscytowanie, odczucie radości”.