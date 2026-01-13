MFW i MTG, czyli objaśniamy nowe słowa. Za granicą jest tego więcej

Skrót MTG rozwija się jako Moja Twarz Gdy...

W serwisie miejski.pl pojawiła się definicja hasła MTG: „Występuje jako podpis/komentarz do zamieszczonego obrazka, wskazując, że jest to dosłowny obraz danego użytkownika w opisywanej sytuacji”. Skrót rozwija się jako Moja Twarz Gdy i ma być popularnym w polskojęzycznej części serwisu Reddit odpowiednikiem angielskiego MFW. Tu nie chodzi o Międzynarodowy Fundusz Walutowy, tylko My Face When. Ilustrowanie swoich emocji zdjęciami lub filmami – rozbawionych piesków, leniwych kotków – to na tyle duża część wymiany informacji w sieci, że gdyby je sobie darować, internet zwolniłby połowę zasobów, wrócilibyśmy do czytania książek i prasy, niewykluczone nawet, że produkt krajowy brutto wzrósłby z godziny na godzinę.

MFW i MTG dorzuciły do tego trendu zalew ulubionych min i gestów filmowych, które mówią o naszym samopoczuciu więcej, niż sami jesteśmy w stanie powiedzieć. A na pewno atrakcyjniej. Mamy więc fotografię rozjuszonego Zandberga na mównicy i dopisek: „Moja twarz, gdy znowu budzę się w Polsce”. Albo zdjęcie rapera MF Dooma w charakterystycznej masce z uwagą: „MTG (Moja Twarz Gdy) zostało tylko jedno piwo”.

Za granicą jest tego więcej. Szczególnie reakcji na Trumpa. Zdanie: „MFW everytime Trump speaks lately”, czyli „Moja twarz za każdym razem, gdy przemawia Trump”, ilustruje na przykład filmik z zażenowaniem granym przez Nicolasa Cage’a. I coś dla bardziej wtajemniczonych: Alexandria Ocasio-Cortez wyjaśnia w serwisie X, że w ataku USA na Wenezuelę nie chodzi o narkotyki, tylko o ropę, a do tego odwrócenie uwagi od sprawy Epsteina i rosnących kosztów leczenia.