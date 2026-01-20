Czcionki na barykadzie! Ideologiczna rozgrywka ludzi Trumpa objęła nawet litery

Pismo i krój liter to nie tylko kwestia estetyki czy stylu. Teraz, za sprawą Donalda Trumpa, to także kwestia ideologiczna i polityczna.

Ideologiczna rozgrywka, jaką prowadzi administracja Donalda Trumpa, objęła litery. Od miesiąca oficjalnym krojem pisma amerykańskiej władzy jest Times New Roman, krój szeryfowy, czyli taki, w którym litery mają „daszki” na końcach kresek. Wycofano czcionkę Calibri, uproszczoną i bezszeryfową, którą od 2023 r. zapisywała swoje dokumenty poprzednia administracja. Kroje szeryfowe, w tym Times New Roman, są uważane przez specjalistów od dostępności za mniej czytelne dla osób słabowidzących, dyslektyków i seniorów.

– Wyobraźmy sobie słowo, w którym stoją obok siebie litery „m” i „n”. Kiedy osoba słabowidząca używająca lupy systemowej powiększy słowo z sąsiadującymi „m” i „n” zapisanymi czcionką Times New Roman, to te dwie litery niemal skleją się podstawami, utrudniając przeczytanie i zrozumienie słowa. Te same litery „m” i „n” zapisane krojem bezszeryfowym będą bardziej czytelne dzięki większemu odstępowi między nimi – wyjaśnia Krzysztof Garski, ekspert dostępności cyfrowej.

Czytaj też: Szampański rozstrój? Początek nowego roku może zasmucić. Nadciąga „psychiczny smog”

Czcionki bez szeryfów

Decyzja amerykańskiej administracji wcale nie jest błaha, to kolejny etap tzw. rollbacku (zwijania) polityki dostępności i równego dostępu – DEIA, o której sekretarz stanu Mark Rubio mówi, że trzeba z nią skończyć, bo była rozrzutna. DEIA to skrót od słów: diversity, equity, inclusion and accessibility, czyli różnorodność, równość, włączanie i dostępność.