Lód to temat, na którym łatwo się poślizgnąć. Objaśniamy nowe słowa

ICE to dziś mundurowi tropiący nielegalnych imigrantów i obiekt potężnych kontrowersji.

Lód to temat, na którym łatwo się poślizgnąć. W ostatnich dniach hasło ICE (ang. lód) odnoszono najczęściej do Immigration and Customs Enforcement, czyli relatywnie nowej amerykańskiej służby mundurowej powołanej do życia na początku wieku, ale mocno wspartej finansowo za prezydentury Donalda Trumpa. Gdzieś przepadło znaczenie związane z kontaktem alarmowym – In Case of Emergency – zapisywanym jako ICE w telefonie na wypadek, gdyby trzeba było się skontaktować z kimś, kto udzieli szybko informacji o ofierze wypadku. Oraz ICE jako Intrusion Countermeasures Electronics, czyli oprogramowanie strzegące dostępu do systemów komputerów w literaturze SF (u nas tłumaczone jako lód).

ICE to dziś mundurowi tropiący nielegalnych imigrantów i obiekt potężnych kontrowersji, zwłaszcza po tym, jak jeden z funkcjonariuszy tej służby zastrzelił w Minneapolis bezbronną Renée Nicole Good w jej własnym samochodzie.

Czytaj też: MFW i MTG, czyli objaśniamy nowe słowa. Za granicą jest tego więcej

Wcześniej lód robił karierę w hip-hopie i okolicach. „Ice Ice Baby” było w 1990 r. jednym z pierwszych powszechnie granych w radiu przebojów tego nurtu. I pierwszym tak wielkim hitem wykonywanym przez białego rapera – Vanilla Ice swój przydomek zyskał za sprawą figury tanecznej, ale w utworze odnosił się do sceny z filmu Spike’a Lee „School Daze”, w której owo „Ice ice baby” to zawołanie podkreślające status bractwa. Wykrzykują je czarnoskórzy studenci, stepując. Tu „ice” kojarzyć się mogło wprost z „cool” – od obu wiało atrakcyjnym chłodem.