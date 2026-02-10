Lepsza pierwsza para
Lepsza pierwsza para. Mamdani i Rama Duwaji robią furorę w Nowym Jorku
Internet pokochał nowego burmistrza Nowego Jorku. Zohran Mamdani to antyteza Donalda Trumpa. Rocznik 1991 (milenials), demokratyczny socjalista. Wyborów nie wygrał dzięki wiralowej piosence z TikToka – chociaż krążył remiks jego stanowczego „Nazywam się Mamdani” skierowanego do rasistowskiego oponenta – ale dzięki umiejętnemu opanowaniu rzeczywistości rozszerzonej. Czyli: obecności na ulicach i w nowojorskich przestrzeniach wirtualnych, takich jak programy talk-show „Subway Takes”, „Gaydar” czy stream hiphopowego człowieka orkiestry @ARIatHOME. Nie zabrakło go też w czasie strajku pracowników kawiarni Starbucks (wcześniej wspierał protesty taksówkarzy).
Mamdani urodził się w Ugandzie, ale od siódmego roku życia mieszka w Queens. Nowojorskość podkreślano w jego kampanii – w identyfikacji wizualnej wykorzystano intensywne kolory i logotypy, które nawiązywały do ikon poszczególnych dzielnic, a hasła stawiały na rozwiązanie konkretnych problemów mieszkańców. W równie bezpośredni sposób Mamdani tłumaczy w internetowych filmikach decyzje urzędowe czy wyjaśnia, jak działa miejski budżet. Podczas gdy w kinach straszy dokumentalny film o Melanii Trump (więcej w ubiegłotygodniowej „Polityce” i na