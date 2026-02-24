Przejdź do treści
Bartek Chaciński
24 lutego 2026
Ludzie i style

Mem w kremie

„Chcesz coś z Avonu?”. Czyli objaśniamy (nie całkiem) nowe słowa

Avon to amerykańska firma kosmetyczna znana ze sprzedaży wysyłkowej. Avon to amerykańska firma kosmetyczna znana ze sprzedaży wysyłkowej. Shutterstock
Nie ma, przynajmniej na razie, kosmetyków maskujących dwulicowość.

Zwrot „Chcesz coś z Avonu?” przetrwał w polszczyźnie na tyle długo, że choć nienowy, warto o nim przypomnieć. Lepiej go rozumieć, bo jest złośliwym komentarzem do sytuacji, w których ktoś wykazał się brakiem honoru, bezwstydem i wyrachowaniem. Wziął się od krążącego od kilkunastu lat screenu z esemesową wymianą, który nabrał charakteru mema. Korespondencja jest właściwie jednostronna. Pierwsze dwie wiadomości sygnalizują zamknięcie poprzedniej konwersacji: „Szlaufa? Żałosna jesteś, w ch... dwulicowa, nara”. Ale kolejna sygnalizuje otwarcie nowej: „Hej, chcesz coś z Avonu?”. Bo kiedy w grę wchodzą interesy, kontakt można wznowić (Avon to amerykańska firma kosmetyczna znana ze sprzedaży wysyłkowej). W kolejnych wymianach fraza ta wracała, używana „potocznie, ekspresywnie (z politowaniem, kpiną, ironią itp.) i z dezaprobatą”, jak czytamy na stronach Obserwatorium Językowego UW.

Pojawia się tam przykład z platformy X, w którym publicysta Jacek Nizinkiewicz wylicza, kiedy to różnym ugrupowaniom politycznym było po drodze z postkomunistami, a jeden z komentujących zauważa: „Czyli jak zwykle: komuchy »be«, no chyba że akurat się opłaca, to wtedy »chcesz coś z Avonu?«”.

Rzecz doczekała się cytatów w kulturze. W utworze Belmondo mamy zastrzeżenie: „Nie chcę sziszy ani nic z Avonu”. Pojawiła się też przy okazji sytuacji sprzed kilku lat, gdy na scenę na koncercie innego rapera wpadł mężczyzna z publiczności, łapiąc gwiazdora za ramię – ten zwyzywał fana i wygonił ze sceny. Po jakimś czasie przeprosił go jednak oficjalnie i zaoferował w ramach rekompensaty darmową wejściówkę na swój występ. Natychmiast pojawiła się wersja mema z jego podobizną: „Szlaufa? Żałosna jesteś, w ch.

Polityka 9.2026 (3553) z dnia 24.02.2026; Ludzie i Style; s. 95
Oryginalny tytuł tekstu: "Mem w kremie"
Bartek Chaciński

Zastępca redaktora naczelnego „Polityki”. Dziennikarz i publicysta zajmujący się muzyką, kulturą popularną oraz młodym językiem. W „Polityce” od kwietnia 2010 r. Wcześniej w starej „Machinie”, „City Magazine”, „Przekroju”. Współpracuje z radiową Trójką. Autor serii „Słowników najmłodszej polszczyzny”, członek Rady Języka Polskiego.
