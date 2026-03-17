Aleksandra Żelazińska
Aleksandra Żelazińska
17 marca 2026
Ludzie i style

Jak jeść w internecie

Prezes McDonalda nie miał smaka na maka. Internet go obśmiał, konkurenci też

17 marca 2026
Chris Kempczinski Chris Kempczinski chris kempczynski/instagram.com/chrisk_msd
Prezes McDonalda Chris Kempczinski nosi się schludnie, biega i ćwiczy, ma polskie korzenie i dyplom MBA z Harvardu.

Prezes McDonalda Chris Kempczinski właśnie oddał swojej firmie niedźwiedzią przysługę. Wzorem kulinarnych influencerów przetestował nową kanapkę przed kamerą, pokazał, jak jest wielka i treściwa. „Holly cow!” (o rety!), zakrzyknął z wystudiowanym zachwytem. Ale wziął skromny kęs, a jego twarz nie zdradzała większych emocji. Teraz język jego ciała studiują internetowi prześmiewcy. Dziwią się, że Kempczinski w nagraniu nazywa burgera „produktem” i sprawia wrażenie – parafrazując polski slogan – jakby jednak nie miał „smaka na maka”.

„Tak wyglądałem, kiedy rodzice kazali mi za dzieciaka zjadać brokuły”, puentują internauci. Powstają fantastyczne parodie z udziałem ludzi (przymuszanych do jedzenia) i zwierząt (konsumujących łapczywie), konkurencja też nie śpi i kpi ochoczo. Kucharze z KFC czy Burger Kinga swoimi burgerami zajadają się ze smakiem.

Sam McDonald raczej nie ucierpi – o kanapce Big Arch momentalnie zrobiło się głośno, wystarczył jeden nieporadny kęs i oddolny ruch w sieci. Ale nauczkę odebrali wszyscy. „Jeśli zamierzasz jeść w internecie, rób to we właściwy sposób” – radzi Ellen Cushing na łamach magazynu „The Atlantic”.

Kempczinski nosi się schludnie, biega i ćwiczy, ma polskie korzenie, dyplom MBA z Harvardu, funkcję CEO w McDonald’s pełni od 2019 r. I bliżej mu chyba do Harvardu niż McDonalda. „Jest jak użytkownik LinkedIna, który zabłądził na TikToku”, zbyt elokwentny, formalny, za grzeczny, pisze Cushing.

Polityka 12.2026 (3556) z dnia 17.03.2026; Ludzie i Style; s. 95
Oryginalny tytuł tekstu: "Jak jeść w internecie"
Aleksandra Żelazińska

Aleksandra Żelazińska

Redaktor naczelna Polityka.pl od 2024 r. Z „Polityką” związana od 2013, przez wiele lat zastępczyni redaktora naczelnego portalu. Współszefowa działu „Ludzie i style”. Pisze o literaturze, zjawiskach internetowych i społecznych. Współpracuje z magazynem „Zwierciadło”. Kocha tenis.
