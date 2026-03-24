Trybunka pod młotek. Słynne mównice Christie’s od twórcy... iPhone’a

Twórca stylu marki Apple zaprojektował dębową mównicę dla domu aukcyjnego Christie’s. Legenda potrzebowała legendy. I nowego obiektu kultu.

Najsłynniejszy dom aukcyjny na świecie, Christie’s, uczcił swoje 260. urodziny nową mównicą dla prowadzącego licytację. Ta niepozorna drewniana budka jest symbolem marki i niemal świętością. Nie zmieniano jej wyglądu od powstania Christie’s w 1766 r. Nawet gdy pierwotna budka została zniszczona podczas bombardowań Londynu w czasie drugiej wojny światowej, nie zaproponowano nowego kształtu, tylko z największą pieczołowitością odtworzono historyczny projekt. Dopiero w ubiegłym roku zapadła decyzja: musi powstać nowa mównica.

Kto sprawdziłby się w tak odpowiedzialnym zadaniu? Chyba tylko projektant z tytułem sir, czyli ze szlachectwem nadanym przez królową. Lista jest krótka – z żyjących brytyjskich projektantów wzornictwa tylko Jony Ive ma taki tytuł, ale też trzeba powiedzieć, że jest żywą legendą na Wyspach. To on, współpracując ze Steve’em Jobsem, stworzył język wizualny Apple: iMaca, iBooków, iPoda, iPhone’a, iPada. Ive jako pierwszy zaczął humanizować branżę elektroniki, tłumacząc zdziwionym inżynierom, że design to nie tylko wygląd, ale też przyjemność dotyku i interakcja z produktem.

Właśnie kogoś takiego szukało Christie’s – legenda potrzebowała legendy. I projektanta, który rozumie, że z jednej strony tworzy nową świętość i ikonę, a z drugiej weźmie pod uwagę potrzeby użytkowników, czyli licytatorów. A ci narzekali, że stare mównice były chwiejne i niewygodne, trzeba było mocno szarpać schodki, żeby wyjechały. Z kolei operatorzy nagrywający transmisje musieli unikać ujęć z boku – trybunki tylko od frontu wyglądały korzystnie.

