Wiosenna micha: autorski przepis na sałatkę ziemniaczaną. Odkryjecie ten rarytas na nowo

To pozornie prosta sałatka, ale trudno oprzeć się perspektywie kolejnej dokładki.

Czemu Polacy nie zakochali się w puszystych ziemniakach podawanych z dodatkami i wyrazistym dressingiem? Tego nie wiem, ale jest szansa, że sałatka ziemniaczana według mojego pomysłu sprawi, że choć część naszych rodaków odkryje ten rarytas na nowo. Dla mnie w tym zestawieniu chodzi przede wszystkim o balans – sałatka musi być słona, tłusta, ale przy okazji lekko kwaskowa, by wyważyć ciężkie smaki.

Wiosenną michę przygotowuję więc z piklowaną czerwoną cebulą (która sprawdzi się nie tylko tutaj) i pieczonymi ziemniakami, które najpierw podgotowuję z dodatkiem sody oczyszczonej – w zasadowej wodzie wnętrze ziemniaka pozostaje twardawe, a brzegi stają się poszarpane. Po upieczeniu skorupka uzyskana dzięki sodzie utrzymuje świeżość ziemniaka na dłużej. O to, byśmy nie zanudzili się jednostajną teksturą, dbają także czerwona cebula i mielone z tofu. Do tego moc ziół, dosyć klasyczny dressing i już, mamy to!

Czytaj też: Sery owiane dymem. Prosty przepis na doskonałą polsko-grecką przekąskę

Sałatka ziemniaczana po mojemu (micha sałatki na grilla, święta, imprezę czy dla siebie)

Na ziemniaki:

• 1 kg ziemniaków (przed obraniem)

• 1/2 łyżki soli

• łyżeczka sody oczyszczonej

• 2 łyżki oliwy

• duża szczypta soli

• marynowana czerwona cebula:

• 2 średnie czerwone cebule 250–300 g

• łyżeczka soli

• 250 ml (szklanka) wody

• 125 ml (1/2 szklanki) octu – może być jabłkowy

• 2–3 łyżki cukru kryształu

• 4 ziela angielskie (można dodać inne przyprawy: kolendra, gorczyca, liść laurowy)

Na tofu:

• 2 kostki tofu naturalnego (2 x 180 g)

• łyżeczka papryki wędzonej

• 2–3 łyżki sosu sojowego (zależnie od tego, ile soli ma sos)

• 2 łyżki oliwy

Na sałatkę:

• 3–4 łyżki majonezu

• 2–3 łyżki wody spod marynowanej cebuli

• łyżka dobrej musztardy

• po jednym pęczku: koperku, pietruszki, szczypiorku

• sporo świeżo mielonego pieprzu

Wykonanie (ok.