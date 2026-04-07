Wiosenna micha: autorski przepis na sałatkę ziemniaczaną. Odkryjecie ten rarytas na nowo
Czemu Polacy nie zakochali się w puszystych ziemniakach podawanych z dodatkami i wyrazistym dressingiem? Tego nie wiem, ale jest szansa, że sałatka ziemniaczana według mojego pomysłu sprawi, że choć część naszych rodaków odkryje ten rarytas na nowo. Dla mnie w tym zestawieniu chodzi przede wszystkim o balans – sałatka musi być słona, tłusta, ale przy okazji lekko kwaskowa, by wyważyć ciężkie smaki.
Wiosenną michę przygotowuję więc z piklowaną czerwoną cebulą (która sprawdzi się nie tylko tutaj) i pieczonymi ziemniakami, które najpierw podgotowuję z dodatkiem sody oczyszczonej – w zasadowej wodzie wnętrze ziemniaka pozostaje twardawe, a brzegi stają się poszarpane. Po upieczeniu skorupka uzyskana dzięki sodzie utrzymuje świeżość ziemniaka na dłużej. O to, byśmy nie zanudzili się jednostajną teksturą, dbają także czerwona cebula i mielone z tofu. Do tego moc ziół, dosyć klasyczny dressing i już, mamy to!
Sałatka ziemniaczana po mojemu (micha sałatki na grilla, święta, imprezę czy dla siebie)
Na ziemniaki:
• 1 kg ziemniaków (przed obraniem)
• 1/2 łyżki soli
• łyżeczka sody oczyszczonej
• 2 łyżki oliwy
• duża szczypta soli
• marynowana czerwona cebula:
• 2 średnie czerwone cebule 250–300 g
• łyżeczka soli
• 250 ml (szklanka) wody
• 125 ml (1/2 szklanki) octu – może być jabłkowy
• 2–3 łyżki cukru kryształu
• 4 ziela angielskie (można dodać inne przyprawy: kolendra, gorczyca, liść laurowy)
Na tofu:
• 2 kostki tofu naturalnego (2 x 180 g)
• łyżeczka papryki wędzonej
• 2–3 łyżki sosu sojowego (zależnie od tego, ile soli ma sos)
• 2 łyżki oliwy
Na sałatkę:
• 3–4 łyżki majonezu
• 2–3 łyżki wody spod marynowanej cebuli
• łyżka dobrej musztardy
• po jednym pęczku: koperku, pietruszki, szczypiorku
• sporo świeżo mielonego pieprzu
Wykonanie (ok.