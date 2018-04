Kosmiczny teleskop Keplera, który rozpoczął poszukiwanie obcych, czyli pozasłonecznych planet (egzoplanet) w 2009 roku, to jedna z najbardziej udanych misji w historii badań Kosmosu. Do dzisiaj Kepler (mimo kłopotów, które przechodził, wciąż jest na służbie) odkrył ponad 3700 obcych światów i aż niemal 4,5 tys. kandydatów, czyli miejsc, w których egzoplanety prawdopodobnie istnieją.

Teleskop w swoich poszukiwaniach wykorzystuje tzw. metodę tranzytu, polegającą na tym, że światło gwiazdy posiadającej planetę – gdy ta orbitując, przechodzi na tle jej tarczy – ciemnieje dość istotnie, aż tak, że można ten spadek jasności dokładnie zaobserwować i w ten sposób zyskać pewność, że gwiazda ma planetę lub planety.

Dzięki teleskopowi Keplera wiemy więcej o kosmosie

Ale Kepler dokonał jeszcze czegoś, a mianowicie zmienił nasz pogląd na Wszechświat. Od czasu gdy zaczął niemal co tydzień nadsyłać dane o nowo odkrytych planetach, badacze nieba musieli zweryfikować swoje dotychczasowe widzenie kosmosu. Od misji Keplera wiadomo już bowiem, że planet w kosmosie jest więcej niż gwiazd, i to zdecydowanie więcej.

Jeśli tylko w naszej galaktyce gwiazd jest ok. 300 mld i większość z nich posiada co najmniej planetę, a zwykle wiele planet, to Wszechświat jest wręcz zasypany planetarnymi światami podobnymi do naszego. Jest tych innych światów bezmiar. To stawia też na porządku dziennym na nowo pytanie o możliwość występowania w kosmosie planet zdolnych stworzyć i utrzymać życie. Dzisiaj mało kto spośród ludzi zawodowo zajmujących się badaniami kosmicznymi wątpi, że życie poza naszym, ziemskim, na pewno gdzieś jeszcze istnieje.

TESS – następca Keplera

Jednak w 2013 roku awaria drugiego z czterech kół reakcyjnych Keplera (są to rodzaje żyroskopów pozwalających sondzie kosmicznej orientować się w przestrzeni i utrzymywać prawidłową pozycję) spowodowała, że teleskop musiał przerwać swoją misję. Z czasem z awarią sobie poradzono i zaczęto utrzymywać teleskop w wymaganej pozycji dzięki działającemu nań ciśnieniu wiatru słonecznego (misja K2). Kepler więc wrócił do służby, choć nie działa już tak sprawnie jak niegdyś. Wkrótce prawdopodobnie zakończy swoją misję.