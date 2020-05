Pierwsza faza, druga… I trzecia? Badania nad szczepionką nabierają tempa

Są już pierwsze wyniki szczepionki przeciwko koronawirusowi testowanej na ochotnikach i plany na kolejne badania z udziałem ludzi.

Chodzi o szczepionkę amerykańskiej firmy biotechnologicznej Moderna. Preparat opracowano w ekspresowym tempie – w 42 dni od momentu, gdy w laboratorium firmy zsekwencjonowano genom koronawirusa. Jest on oparty na matrycowym odcinku RNA, kodującym kluczowe dla SARS-CoV-2 białko S, umieszczonym w nanolipidowych cząsteczkach. Innymi słowy, szczepionka nie jest ani inaktywowanym, ani osłabionym szczepem wirusa, ma za to doprowadzić do prezentacji obcego antygenu, a następnie wywołania wobec niego odpowiedzi immunologicznej – produkcji przeciwciał. Preparat dopuszczono do testów na ludziach z całkowitym pominięciem eksperymentalnej fazy przedklinicznej, co samo w sobie stanowiło ewenement. Szczepionkę podano, w formie zastrzyku domięśniowego, pierwszym ochotnikom już w marcu.

Tak rozpoczęła się pierwsza, najbardziej wstępna faza badań klinicznych. Łącznie bierze w niej udział 45 osób. Z założenia ma ona na celu przede wszystkim sprawdzenie tolerancji i bezpieczeństwa testowanego preparatu. Moderna poinformowała właśnie o pierwszym wynikach. Niestety, póki co – jedynie w formie informacji prasowej. Co zatem na ten moment wiemy?

Dobre informacje, ale do sprawdzenia

Według protokołu badania szczepionkę podawano dwukrotnie w trzech różnych dawkach: 25, 100 lub 250 mcg. Z przekazanych informacji wynika, że każdy uczestnik w przeciągu 15 dni zaczął w odpowiedzi produkować przeciwciała przeciwko koronawirusowi. Ci, którzy otrzymali najwyższą dawkę, osiągali najwyższy ich poziom, i to już po pierwszym podaniu. Z kolei u uczestników otrzymujących 25- i 100-mikrogramowe dawki poziom przeciwciał, po drugim podaniu, był odpowiednio porównywalny lub wyższy od tego obserwowanego u ozdrowieńców.

To dobre informacje. Produkcję przeciwciał obserwowano u wszystkich badanych i była ona zależna od dawki. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy przeciwciała te, poza tym, że mają zdolność wiązania antygenu, są u wszystkich uczestników prawdziwie neutralizujące – tzn. autentycznie inaktywują wirusa. Moderna informuje, że ma tego typu wyniki jedynie dla ośmiu uczestników – po czterech z grup otrzymujących dawki 25 i 100 mcg. I owszem, z przekazanych danych wynika, że u wszystkich z nich zaobserwowano przeciwciała neutralizujące. Więcej informacji z pewnością podane zostanie wkrótce. Należy również dowieść, że wyprodukowane przeciwciała są neutralizujące wobec wszystkich cyrkulujących szczepów SARS-CoV-2, jakie zostały dotychczas zidentyfikowane.

Działa? Jest bezpieczna?

Tłumiąc więc nadmierny entuzjazm, należy stwierdzić, że zaproponowana szczepionka wydaje się działać – jest immunogenna. Czy jest bezpieczna? W grupie otrzymującej najniższą dawkę nie odnotowano żadnych działań niepożądanych. Podanie dawki pośredniej u jednego pacjenta związane było z wystąpieniem zaczerwienienia skóry w okolicy zastrzyku. Natomiast w najwyższej dawce zaobserwowano trzy przypadki ogólnoustrojowej reakcji. Póki co – nie podano szczegółów, na czym ona polegała. Nie określono jej jako poważnej, zatem można spodziewać się, że chodzi o objawy takie jak gorączka czy wysypka skórna.

Amerykanie idą jak burza, ale nie liczą na fory

Co dalej? Moderna rozpoczyna fazę drugą badań klinicznych, która skupi się na dwóch dawkach – 50 i 100 mcg, podanych dwukrotnie w odstępnie 28 dni. Ta faza, w której zaplanowano również grupę placebo, obejmie 600 uczestników: 300 w wieku od 18 do 55 lat i drugie tyle w wieku powyżej 55 lat. Wszyscy badani zostaną poddani 12-miesięcznej obserwacji.

Na tym jednak nie koniec. Moderna pracuje już nad protokołem badania klinicznego… trzeciej fazy. Jej uruchomienie planuje się na lipiec tego roku. Faza trzecia, z założenia, trwa najdłużej, nawet do 4 lat, i obejmuje znaczną liczbę uczestników – nawet do 10 tys. Ile trwać będzie w przypadku szczepionki przeciwko koronawirusowi, na razie nie wiadomo, ale szczegóły poznamy wkrótce.

Wszystko jednak wskazuje, iż Moderna nie liczy na znaczne luzowanie procesu regulacji dotyczących dopuszczenia szczepionki do użytku, chce dopiąć cały proces badań klinicznych do końca i wygrać trwający wyścig. To zrozumiałe – zapotrzebowanie na szczepionkę jest ogromne, ale dopuszczenie preparatu, który nie byłby całkowicie skuteczny lub wystarczająco bezpieczny, byłoby katastrofą.

