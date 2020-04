Wyścig po szczepionkę na SARS-CoV-2 trwa. Oto faworyci

Wbrew nadziejom wielu pandemia koronawirusa nie ulega wyciszeniu. Liczba potwierdzonych na świecie zakażeń przekroczyła właśnie 3 mln. Trwają badania nad ponad setką potencjalnych szczepionek przeciwko SARS-CoV-2. Osiem preparatów zostało już dopuszczonych do testów z udziałem ludzi.

Nic nie wskazuje, by Covid-19 miał odejść sam. Nie można sugerować się przykładem Australii, gdzie sytuacja wydaje się opanowana. Pomogła w tym nie tylko bardzo duża liczba wykonywanych testów i zakaz podróżowania, ale w dużej mierze także specyficzna izolacja geograficzna i to, że wielu Australijczyków mieszka w domach jednorodzinnych. Latem przyrost przypadków zakażeń również w Europie może być mniejszy, ale wraz z nadejściem okresu jesienno-zimowego należy spodziewać się ich ponownego wzrostu. Dyrektor amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) Robert Redfield ostrzegał niedawno, że ta druga fala może wywołać jeszcze większy kryzys zdrowotny. Słowa te zresztą doprowadziły do furii Donalda Trumpa, eksperta od nazywania mianem „fake news” wszystkiego, co nie stoi w zgodzie z jego osobistymi przekonaniami, i oskarżania wszystkich (np. Chin, Unii Europejskiej, Obamy, WHO) o problemy w opanowaniu epidemii w USA.

Czytaj także: Dlaczego tak bogaty kraj jak USA nie radzi sobie z Covid-19

Darwinizm społeczny i jego koszty

Z jaką sytuacją musimy się w tej chwili mierzyć? Większość osób nie nabyła odporności na Covid-19, wciąż nie mamy specyficznych leków i nie dysponujemy szczepionką. Co nam pozostaje? Możemy iść na całość, chcąc zyskać naturalną odporność grupową – przyjmuje się, że aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa, przechorować Covid-19 musiałoby ponad 80 proc. przedstawicieli danej populacji, np. mieszkańców Polski. To oczywiście przy założeniu, że każdy z nich osiągnąłby odpowiedni poziom przeciwciał. Tu pojawia się pierwszy problem, bowiem wstępne dane wskazują, że u nawet 30 proc. ozdrowieńców przeciwciał jest za mało, by w pełni chroniły przed ponownym zakażeniem SARS-CoV-2. Ponadto nie jest wciąż jasne, przez jak długi okres wyprodukowane przeciwciała mogą w ogóle spełniać swoją ochronną funkcję.

Drugim problemem są koszty, jakie trzeba by ponieść, chcąc osiągnąć grupową odporność na większą skalę, nie zapominając, że obecnie zaledwie ok. 2–3 proc. światowej populacji miało kontakt z koronawirusem. Takie rozwiązanie oznaczałoby zniesienie obecnie rekomendowanych restrykcji, zgodę na całkowity kryzys zdrowotny i śmierć wielu osób z grup podwyższonego ryzyka. Zakładając, że śmiertelność z powodu Covid-19 wynosi ok. 1 proc., w Polsce musiałoby umrzeć ok. 300 tys. osób, w Stanach Zjednoczonych ok. 2,5 mln. Darwinizm społeczny pełną gębą.

Czytaj także: Cudowny lek na Covid-19?

Jak długo powstają szczepionki

Co nam więc pozostaje? Wydaje się, że musimy wytrwać w szczególnym reżimie sanitarnym do momentu, gdy na rynku pojawi się szczepionka. Kiedy? Gdyby sugerować się przeciętnym czasem, potrzebnym do stworzenia i oddania do użytku takiego preparatu, trzeba by przyjąć, że wydarzy się to za… 10–15 lat. Dlaczego tak długo?

Najpierw trzeba opracować sam preparat i wykonać szereg badań eksperymentalnych. W przypadku obiecujących rezultatów przeprowadza się wielofazowe badania kliniczne z udziałem ludzi. Pierwsza faza, obejmująca niedużą grupę ochotników i trwająca do 2 lat, ma za zadanie sprawdzenie, czy szczepionka jest bezpieczna i dobrze tolerowana. Na ogół prowadzi się ją bez udziału placebo. W przypadku obiecujących wyników kolejna faza przeprowadzana jest z udziałem większej liczby uczestników, może trwać dłużej niż 2 lata i pozwala zebrać informacje dotyczące immunogenności szczepionki. Tu wprowadza się grupę placebo, a badania prowadzi w trybie podwójnego zaślepienia, co oznacza, że ani badacz, ani uczestnik nie wie, czy ochotnikowi została podana szczepionka, czy placebo. Natomiast faza trzecia trwać może do 4 lat, bierze w niej udział 10 tys. osób i pozwala zebrać wystarczająco dużo danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności, by w przypadku pozytywnych rezultatów uzyskać akceptację organów rejestrujących. Proces wdrożenia szczepionki przeciwko nowemu koronawirusowi może jednak przebiec znacznie szybciej.

Czytaj także: Dwie Polki na serio rozpracowują SARS-CoV-2. Czy im się uda?

Ponad 100 preparatów w badaniach, siedem w fazie testów na ludziach

Jak podało czasopismo „Nature”, w pierwszej połowie kwietnia naukowcy z różnych stron świata pracowali nad 115 potencjalnymi szczepionkami przeciwko Covid-19. Zdecydowana większość z tych preparatów znajduje się na najwcześniejszym etapie opracowania, ale ok. 15 proc. z nich weszło już w fazę badań eksperymentalnych z udziałem zwierząt. W tym celu wykorzystuje się przede wszystkim transgeniczne gryzonie z ekspresją ludzkiego receptora ACE-2 (który jest jednym z kluczowych elementów potrzebnych koronawirusowi do infekcji), fretki, które są podatne na zakażenie wirusem, i małpy, przede wszystkim makaki, u których przebieg zakażenia jest bardzo podobny do obserwowanego u człowieka. Od takich badań do testów z udziałem ludzi droga daleka, żmudna i kosztowna.

Pięć potencjalnych szczepionek weszło już na początku kwietnia w fazę badań klinicznych fazy pierwszej. Kilka dni temu poinformowano, że do tego grona dołączają kolejne preparaty opracowane w Niemczech, Chinach oraz Wielkiej Brytanii. To niesamowite, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, iż o grupie przypadków zachorowań na zapalenie płuc o nieznanej etiologii Chiny poinformowały 31 grudnia 2019 r., a zsekwencjonowany genom SARS-CoV-2 świat poznał 10 stycznia br. Tylko jeden z ośmiu dopuszczonych do testów na ludziach preparatów oparty jest na osłabionym szczepie koronawirusa i przeszedł etap badań na zwierzętach. Reszta wykorzystuje nowoczesne zdobycze inżynierii genetycznej i dopuszczona została do testowania bez konieczności prowadzenia fazy przedklinicznej.