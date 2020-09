Ludzkość na rozdrożu

Z najnowszego raportu ONZ na temat bioróżnorodności przyrodniczej na Ziemi wynika, że przez ostatnie 10 lat ludzkość nie zrobiła prawie nic, by tę bioróżnorodność chronić.

Chodzi o raport „Global Bidiversity Outlook 5”, którego autorzy odnoszą się do słynnych tzw. 20 Celów Konwencji ds. Różnorodności Biologicznej. Zostały one sformułowane 10 lat temu podczas międzynarodowej konferencji w Nagoya, stolicy prefektury Aichi w Japonii. Te 20 celów dotyczyło spraw związanych z bogactwem przyrodniczym Ziemi i potrzebą stałej troski o utrzymanie natury w stanie prawidłowym, a więc bioróżnorodnym, zbilansowanym i bezpiecznym dla istniejących gatunków. W deklaracji z Aichi stawiano ambitne zadania – począwszy od walki z zanieczyszczeniem środowiska oraz zmianami klimatu, a skończywszy na ratowaniu rafy koralowej.

„Global Biodiversity Outlook 5”: nie zrobiliśmy nic

Teraz w raporcie „Global Biodiversity Outlook 5” stwierdza się jednak, że przez owe 10 lat nie udało się zrealizować prawie żadnego celu. Pewną niewielką poprawę sytuacji stwierdzono jedynie w takich kwestiach jak ograniczanie ekspansji gatunków inwazyjnych i wytyczanie nowych stref ochronnych dla fauny i flory. Poza tym nie udało się zrobić zgoła nic. Naturalne siedliska wielu gatunków nadal znikają w zastraszającym tempie, coraz więcej tych gatunków znajduje się na skraju wyginięcia, postępuje wylesianie w skali całego globu i rozwój wielkich monokultur rolniczych, przeławianie mórz, podobnie trwa nadal i wciąż zwiększa się zanieczyszczenie środowiska. Szczególnie plastikiem. Zastraszający obraz.

Wciąż wspieramy szkodliwe inwestycje

Co więcej, te kilkadziesiąt państw, które były sygnatariuszami Celów z Aichi, przeznaczyło ok. 500 mld dol. na subwencjonowanie przedsięwzięć przemysłowych i infrastrukturalnych uznawanych za szkodliwe, a wręcz niebezpieczne dla bioróżnorodności ziemskiej. Tym samym kraje te działały wbrew zobowiązaniom, które wcześniej przyjęły. David Cooper, sekretarz ONZ-owskiej Konwencji Biologicznej Różnorodności, stwierdził, że zdecydowana większość państw świata wydaje wciąż o wiele więcej środków na inwestycje szkodzące bioróżnorodności niż na jej ratowanie i że są to sumy nieporównywalne. Z kolei Elizabeth Maruma Mrema, szefowa tej Konwencji, stwierdziła, że ludzkość znalazła się obecnie na rozdrożu i to, w którą stronę teraz pójdziemy, zdecyduje o tym, jak i przede wszystkim czy przyszłe pokolenia w ogóle będą w stanie doświadczać świata przyrody.

„Living Planet 2020” WWF: Ziemia w opłakanym stanie

Wiele wskazuje na to, że będzie z tym duży problem i to już niedługo. W innym ważnym raporcie – „Living Planet 2020” przedstawionym przez World Wide Fund kilka dni wcześniej – stwierdza się, że obecnie ludzkość eksploatuje naszą planetę tak, jakby była ona większa i bogatsza w zasoby naturalne o ponad 50 proc. Ziemia, zdaniem uczonych z WWF, jest w stanie opłakanym i jeśli nie dojdzie do rewolucyjnych zmian, działalność człowieka na pewno przyczyni się do zagłady ziemskiego ekosystemu. Na 100 proc.! Kiedy to może nastąpić? Już za kilkadziesiąt lat. Już w połowie naszego wieku, gdy ludzi będzie blisko 9 mld, dla bardzo wielu zabraknie podstawowych do życia dóbr, w tym pożywienia i wody. Rozpoczną się ogólnoświatowe migracje klimatyczne i walki o dostęp do nich.

W obliczu katastrofy

Niestety, perspektywa kilkudziesięciu lat wciąż na większości z nas nie robi większego wrażenia, ale już w 2050 r., jeśli niekorzystne zmiany będą przebiegać w obecnym kierunku, ta perspektywa znacznie się skróci. Staną przed nią w bezpośredniej bliskości nasze dzieci. Jednak wtedy może być za późno na skuteczne działania. Przez ostatnie 10 lat nie zrobiliśmy prawie nic i raczej niewiele wskazuje na to, że to się istotnie zmieni w następnej dekadzie. Słowem – prawdopodobnie nie ma dla nas ratunku.

Chyba, w rzeczy samej, rację miał uczony nazywany założycielem ekologii, angielski biolog niezwykle zasłużony w walce o dobro Ziemi, twórca słynnej hipotezy Gaia James Lovelock, który już 10 lat temu wieszczył, że do końca wieku z ogromnej populacji ludzkiej pozostanie nas zaledwie miliard osobników, a może nawet mniej. Reszta gwałtownie wymrze. Istotnie, stoimy w obliczu katastrofy.

