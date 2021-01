Czekanie na bestię ze wschodu

W kierunku Oceanu Arktycznego płyną olbrzymie ilości ciepła. Czy wobec tego w drugiej połowie stycznia nadejdą siarczyste mrozy? Nic nie jest jeszcze przesądzone, ale tempo akcji w tym synoptycznym dreszczowcu rośnie.

Meteorolodzy od paru tygodni pasjonują się tym, co dzieje się w atmosferze za kołem polarnym. Z coraz większym zainteresowaniem wypatrują zjawiska, od którego może zależeć dalszy przebieg zimy, także w naszej części Europy. Niektórzy synoptycy już miesiąc temu zapowiadali jego nadejście, rzecz jasna opatrując swoje prognozy masą standardowych zastrzeżeń dotyczących rozmaitych ryzyk związanych z przewidywaniem kaprysów pogody.

SSW, czyli nagły wzrost temperatur nad Biegunem Północnym

Zjawisko, o którym mowa, nosi nazwę nagłego ocieplenia stratosferycznego, w skrócie SSW (od ang. sudden stratospheric warming). Chodzi o błyskawiczny wzrost temperatur w stratosferze wokół Bieguna Północnego. W ciągu paru dni mogą się one podnieść o kilkadziesiąt stopni. Niby wszystko rozgrywa się wtedy daleko od nas i na dodatek na wysokości ponad 10 km, ale konsekwencje mogą być nieprzyjemne również dla mieszkańców umiarkowanych szerokości półkuli północnej.

Mogą, ale nie muszą, jako że wiele zależy od skali tego ocieplenia. Jeśli jest niewielkie, wówczas całe zawirowanie sprowadza się zwykle do kilkudniowej fali nieco większych mrozów, po których wszystko wraca do zimowej normy. Jeśli jednak stratosfera polarna otrzymuje dużą dawkę ciepła, wtedy inwazja mrozów – wypchniętych spod Bieguna Północnego na południe – może u nas potrwać dłużej i mieć bardziej ekstremalny przebieg. Zjazdy temperatur poniżej minus 20 st. C nie są wykluczone. Do tego często dochodzą śnieżyce, gołoledzie, oblodzenia i inne zimowe szaleństwa. Na przełomie lutego i marca 2018 r. taki koszmar sparaliżował całą Europę, a brytyjskie i irlandzkie media ochrzciły go „bestią ze wschodu”. Nazwa się przyjęła.

Czy bestia ze wschodu nadciągnie?

Zasadnicze pytanie brzmiało zatem: czy w tym roku SSW faktycznie nastąpi, czy będzie silny i jak wpłynie na pogodę na lądach sąsiadujących od południa ze strefą polarną? Mniej więcej od tygodnia tempo akcji w tym synoptycznym dreszczowcu rośnie. W kierunku Oceanu Arktycznego płyną bowiem olbrzymie ilości ciepła. Tak będzie również w najbliższych dniach. Ciepło to kieruje się głównie do centralnej i syberyjskiej części akwenu. Temperatury powietrza na morzach: Barentsa, Karskim, Łaptiewów i Wschodniosyberyjskim są w niektórych rejonach wyższe od styczniowej normy nawet o 20 st. C.

Główne wrota, przez które ciepło wlewa się za koło polarne, znajdują się na północnym Atlantyku, ale w tym roku wędruje ono na północ również poprzez Europę Wschodnią. Stratosfera polarna już je odczuwa. W sobotę NASA podała, że jej satelity zmierzyły na wysokości 30 km wzrost temperatur o około 25 st. C. Stało się tak w ciągu zaledwie trzech dni. W praktyce możemy więc już mówić o szybko rozwijającym się nagłym ociepleniu stratosferycznym. W niedzielę meteorolodzy z brytyjskiego MetOffice powstrzymywali się jeszcze przed oceną jego intensywności, ale spodziewali się, że tym razem będzie ono silne. Zakładając, że zjawisko w pełni ujawni swoją moc do końca tygodnia, jego konsekwencje mieszkańcy Europy powinni odczuć mniej więcej po 8–10 dniach, a więc gdzieś na początku trzeciej dekady stycznia. To wtedy może do nas dotrzeć owa „bestia ze wschodu”.

Synoptyczny dreszczowiec trwa

Ale nie wszystko jest jeszcze przesądzone. Po pierwsze, wiele razy zdarzało się, że nawet silne zjawisko SSW nie doprowadzało do takich skrajności w Europie. Impet wiru polarnego, wypchniętego ze swego podbiegunowego matecznika przez ciepłą wyżową pogodę w Arktyce, kierował się bowiem ku innym regionom świata, np. południowej Syberii czy też środkowym i wschodnim stanom USA.

Oczywiście, może się zdarzyć i tak, że wszyscy zostaną sprawiedliwie obdzieleni tym arktycznym chłodem. Zależeć to będzie głównie od losów wspomnianego wiru polarnego, czyli wiatrów stratosferycznych pędzących z zachodu na wschód wokół Arktyki. Normalnie ten wir trzyma w ryzach mroźne arktyczne powietrze. Zeszłej zimy uczynił to tak skutecznie, że okazała się ona w Europie, ale także na Syberii, wyjątkowo ciepła. Tym razem jednak wir jest słaby i chwiejny, a kolejne transfery (napływy) ciepłego powietrza do Arktyki raczej przypieczętują jego los na wiele tygodni. Prawdopodobnie podzieli się na dwa lub trzy wiry wtórne, które zabiorą ze sobą mroźne powietrze na południe (już dziś siarczyste mrozy panują na Syberii, w Mongolii, północnych Chinach i Japonii). Jeśli któryś z tych bąbli zimnego, arktycznego powietrza dotrze do nas ze wschodu lub północy, a następnie utknie tutaj na dłużej, możemy się znaleźć na sporym minusie.

Co ciekawe, pewną nadzieję możemy pokładać w tropikach, które akurat w tym roku, za sprawą zjawisk takich jak La Niña czy zachodnia Oscylacja Quasi-Dwuletnia, powinny raczej łagodzić skrajne zapędy zimy w naszych szerokościach geograficznych. Daleko? Cóż z tego. Nie od dziś wiadomo, że ziemska atmosfera to system naczyń połączonych, a zjawiska zachodzące na równiku mogą zainicjować lawinę zmian pogodowych nawet pod biegunem. Niestety, zdarzało się, że i tropiki okazywały się bezradne wobec nagłego ocieplenia atmosferycznego i spuszczonego z łańcucha wiru polarnego. Następne dwa tygodnie przyniosą odpowiedzi na niektóre pytania, a zatem… to jeszcze nie koniec dreszczowca.

