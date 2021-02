XXI w. będzie wiekiem wody. Co to oznacza?

Czy świat czeka wojna o wodę? Czy zabraknie jej w Polsce? Jak rozwiązywać problemy z gospodarką wodną, lokalnie i globalnie? O tym wszystkim – i nie tylko – w rozmowie z hydrologiem prof. Włodzimierzem Marszelewskim.

Słusznie Pan zauważył, że w szybkim tempie przybywają nam kolejne wyzwania, które – najogólniej – związane są ze zmianami klimatycznymi oraz zanieczyszczeniem środowiska. Likwidacja ich skutków wymaga coraz większej wiedzy i coraz większych nakładów finansowych. Dotychczas kraje średnio i wysoko rozwinięte wytrzymują napór pojawiających się wyzwań, chociaż do końcowych sukcesów jest jeszcze daleko. Zdecydowanie gorzej wygląda to w krajach o niskim poziomie rozwoju gospodarczego. Trudno powiedzieć, jak długo będzie nas jeszcze stać finansowo na walkę ze skutkami negatywnych zmian w środowisku, czy i z czego będziemy zmuszeni rezygnować, aby sprostać wyzwaniom, być może nowym, w kolejnych dziesięcioleciach. A kosztownych wyzwań ciągle przybywa także w innych obszarach naszego życia – przykładem choćby aktualna pandemia. Jest takie powiedzenie: „dobrym szczęście sprzyja”. Musimy więc starać się wykazać niezwykły profesjonalizm we wszystkich naszych działaniach związanych ze środowiskiem. Wówczas być może będzie nam sprzyjać szczęście i nie sprawdzą się najbardziej pesymistyczne modele prognozujące katastrofalne zmiany klimatu.

Niewątpliwie w regionach suchych i deficytowych w wodę. Mam tu na myśli regiony położone na Bliskim Wschodzie, w południowej części Azji oraz w różnych częściach Afryki. W walce o wodę zginęły już setki ludzi. Odcięcie dopływów do nawadniania gruntów spowodowało w 2010 r. walki między dwoma plemionami w Pakistanie i śmierć 116 osób. W 2019 r. doszło do konfliktu z powodu blokady kanału przez mieszkańców wiosek kirgiskich i braku dopływu wody do wioski położonej już w Kazachstanie. To tylko przykłady. Liczne spory polityczne o zasoby wodne, graniczące z potencjalnymi konfliktami zbrojnymi, prowadziły na przełomie XX i XXI w. kraje w dorzeczu Nilu. Na szczęście w ostatnich latach antagonizm zaczęto przekuwać we współpracę – to zdecydowanie zmniejszyło ryzyko wojen o wodę w tamtym regionie. Trudno przewidzieć, co będzie w przyszłości w sytuacji dalszego zmniejszania się zasobów wodnych.

Światowe zapotrzebowanie na wodę rośnie i nic nie wskazuje na to, by w najbliższych dekadach trend ten miał ulec zmianie. Według szacunków do 2050 r. wielkość ludzkiej populacji przekroczy 9 mld, zwiększy się konsumpcja, urbanizacja i migracja ludności do miast. Wszystko to nie napawa optymizmem, zwłaszcza wobec nieuchronnych zmian klimatycznych. Musimy więc o wodzie myśleć, rozmawiać i działać. O tym wszystkim w rozmowie z prof. Włodzimierzem Marszelewskim, kierownikiem Katedry Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu oraz prezesem Polskiego Towarzystwa Limnologicznego. Towarzystwo jest jednym ze 110 sygnatariuszy międzynarodowego oświadczenia dotyczącego pilnej potrzeby przeciwdziałania degradacji środowiska wodnego na skutek zmian klimatu.

Ziemia to niebieska planeta, bo większość jej powierzchni pokrywają morza i oceany. Daje to złudne wyobrażenie nieprzebranych zapasów zdatnej do użytku wody. Nic bardziej mylnego. Głównie wykorzystujemy bowiem zasoby wody słodkiej, która stanowi jedynie ok. 2,5 proc. całych zasobów wodnych świata. Co ważne – większość z niej zamknięta jest w postaci lodowców i pól lodowych bądź znajduje się pod ziemią.

Mamy szereg problemów o zasięgu regionalnym i niemal ogólnokrajowym. Są one związane z suszami, które coraz częściej wszyscy odczuwamy. Susze przyczyniają się do zmniejszania zasobów wodnych, w tym m.in. wysychania cieków dotychczas uznawanych za stale płynące. W większych rzekach coraz częściej notowane są okresy z rekordowo niskimi stanami wody. Użytkownicy wód już wielokrotnie znajdowali się w trudnym położeniu ze względu na grożące im wstrzymanie poboru wody do celów gospodarczych. O takich sytuacjach informowano w przypadku m.in. elektrowni Kozienice, elektrowni w Połańcu czy elektrowni w Ostrołęce. Latem 2019 r. wstrzymano kursowanie promów rzecznych w rejonie środkowego odcinka Odry. Oznaczało to objazdy dla kierowców i wydłużało podróż o 30–40 km, szczególnie w ruchu lokalnym, a także utrudnienia dla rolników posiadających grunty rolne po obu stronach rzeki. Osobnym problemem są trudności w transporcie wodnym. Do historii przeszedł już transport turbiny gazowej oraz generatora z Gdańska do Stalowej Woli (646 km) rzeką Wisłą i na końcu Sanem. Czas transportu, obliczony na 15 dni, w rzeczywistości objął okres od 10 lipca 2013 r. do 12 maja 2014 r. i to tylko do ujścia Sanu do Wisły. Przeszkodą był brak odpowiednich głębokości tranzytowych i to pomimo użycia barek i pchaczy o najmniejszym możliwym zanurzeniu.

Globalnie najwięcej wody zużywa rolnictwo, ok. 70 proc. Czy czerpanie na jego cele wody z ujęć podziemnych to dobry pomysł?

To raczej poważny problem, który może przyczynić się do znacznego pogorszenia zaopatrzenia w wodę terenów wiejskich. Z jednej strony należy rozumieć potrzeby rolników w okresie coraz częstszych susz, tym bardziej że zachęcani są do budowy studni na polach dopłatami do tego rodzaju inwestycji. Z drugiej strony należy zastanowić się, czy eksploatacja wód podziemnych, zwykle dobrej jakości, to odpowiednie rozwiązanie dla rolnictwa.

Czytaj także: Rolnictwo i hodowla bydła rujnują naszą planetę. Alarmujący raport IPCC

To jakie inne wchodzą w grę?

Przede wszystkim ograniczenie szybkiego odpływu z systemów odwadniających oraz regulowanie ilości wody w rowach i drenach. Wykorzystywanie różnych możliwości retencjonowania wód opadowych, w tym nawet spływających po powierzchni terenu. Deszczowanie pól wodą pochodzącą przede wszystkim z cieków (w tym kanałów), jezior i zbiorników. Rolnicze zbiorniki wodne powinny być tak powszechne jak np. zbiorniki przeciwpożarowe. Potrzebna jest zmiana podejścia właścicieli przedsiębiorstw rolnych do gospodarowania rolniczymi zasobami wody uwzględniająca lokalne uwarunkowania środowiskowe. Są to zadania na wiele lat, wymagające wsparcia merytorycznego i finansowego, ale jednocześnie niezbędne. Wydaje się, że jest ostatni moment na podjęcie odpowiednich decyzji związanych z przebudową gospodarki wodnej w rolnictwie, zwłaszcza w środkowej części kraju.

Jednym z bardziej jaskrawych przykładów zaburzonych warunków wodnych w Polsce jest katastrofalne wysychanie jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego. Powstała nawet ostatnio komisja przy Sejmie RP, by temu przeciwdziałać. Nikt wcześniej nie przewidział skutków oddziaływania kopalni odkrywkowej węgla? Nie można było wcześniej podjąć działań, które ograniczyłyby te szkody?

Problemy hydrologiczne tych jezior ujawniły się ponad 10 lat temu i już wówczas podjęto konkretne działania mające na celu przywrócenie im właściwego poziomu. Ówczesny Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wraz z Kopalnią Węgla Brunatnego Konin SA przy współudziale samorządów lokalnych zgromadziły nawet wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z doprowadzeniem dodatkowej wody do jezior. Już w 2010 r. burmistrz miasta i gminy Kleczew wydał odpowiednią decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Miało ono polegać na budowie rurociągu tłocznego w celu przerzutu wód kopalnianych do Jeziora Budzisławskiego i Jeziora Wilczyńskiego. Towarzyszyć temu miał stały monitoring przyrodniczy jezior w celu wychwycenia ewentualnych niekorzystnych zmian w ekosystemie, głównie w zbiorowiskach chronionych gatunków ramienic. I właśnie obecność tych ramienic stała się kością niezgody między zainteresowanymi ratowaniem jezior a częścią hydrobiologów z UAM.