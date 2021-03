Co się kryje za nową punktacją czasopism naukowych

Prof. Emanuel Kulczycki z Komisji Ewaluacji Nauki wyjaśnia, dlaczego zmiany w punktacji wykazu czasopism naukowych są tak niebezpieczne dla nauki w Polsce.

AGNIESZKA KRZEMIŃSKA: – 9 lutego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowy wykaz czasopism naukowych, w którym pojawiły się zmiany wprowadzone przez ministra Przemysława Czarnka. Z oświadczenia z 12 lutego Komisji Ewaluacji Nauki wynika, że byliście tym zaskoczeni. O co chodzi w tym zamieszaniu?

EMANUEL KULCZYCKI: – Uniwersytety i wszystkie instytucje badawcze są co cztery lata oceniane i na tej podstawie otrzymują pieniądze, uprawnienia do nadawania stopni naukowych czy prowadzenia szkół doktorskich.