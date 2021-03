Papierowe superbronie Putina

Rosyjska zbrojeniówka każdego roku zadziwia świat projektami kolejnych superbroni. Są nie tylko rewolucyjne, ale i nie mają odpowiednika na świecie. Pytanie tylko, czy istnieją.

Wiosną 1990 r. brytyjscy celnicy skonfiskowali ładunek, który z doków w Teesport miał trafić do Iraku. Zawierał on fragmenty lufy o niespotykanej długości – w przybliżeniu półtora boiska do piłki nożnej. Wyposażone w nią działo, znane jako projekt Babilon, miało dać Saddamowi Husajnowi możliwość wystrzeliwania w kosmos satelitów, a w perspektywie dalszego rozwoju także rażenia celów lądowych.

Dziś skonfiskowane części gigantycznego działa można oglądać w dwóch brytyjskich muzeach.