Czy Długi Marsz uderzy w Ziemię?

29 kwietnia chińska agencja kosmiczna wysłała w kosmos potężną rakietę Long March 5B z głównym modułem budowanej przez Chińczyków stacji kosmicznej Tiangong. Teraz pierwszy główny człon rakiety w sposób niekontrolowany leci w stronę Ziemi.

Chińczycy bagatelizują zagrożenie i twierdzą, że najpewniej fragment Długiego Marszu 5B cały spłonie w atmosferze, a nawet jeśli jakieś nieduże kawałki zdołają dolecieć do Ziemi, to prawdopodobieństwo, że spadną na tereny zamieszkane, jest bardzo małe. Ich zdaniem sprawa ta niepotrzebnie wywołuje na świecie panikę.

Długi Marsz 5B pędzi w stronę Ziemi

Odwrotnie Amerykanie. Głos w tej sprawie zabrała nawet rzeczniczka Białego Domu i zwróciła się do strony chińskiej z apelem o większą odpowiedzialność w badaniach kosmosu. Sprawa nabrała więc wydźwięku także politycznego. Pentagon i NASA, a także teleskopy europejskie, dokładnie śledzą ruch fragmentu chińskiej rakiety, ale bardzo trudno jest przewidzieć, w którym dokładnie miejscu i kiedy jego część lub części mogą uderzyć w Ziemię. Faktem jest, że z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w zeszłym roku, kiedy człon bliźniaczej chińskiej rakiety także deorbitował w sposób niekontrolowany, nie spłonął całkiem w atmosferze, a jego kawałki spadły dość blisko terenów zamieszkiwanych przez ludzi w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Na szczęście nic nikomu się nie stało.

Obecnie zagrażający Ziemi człon Długiego Marszu 5B porusza się z prędkością prawie 30 tys. km na godzinę, a więc okrąża Ziemię co 90 min. Waży ponad 20 t, ma wysokość 30 m i szerokość pięciu. To w zasadzie wielka, pusta już rura. Jeśli nie spłonie całkiem w atmosferze, jego szczątki spadną gdzieś w pasie między 41 st. szer. północnej a 41 st. szer. południowej. To bardzo szeroki pas, nieobejmujący na szczęście terytorium Polski, ale już południową Europę tak.

Największym odpadem kosmicznym, który uderzył w Ziemię, były fragmenty rosyjskiej stacji kosmicznej Salut 7 w 1991 r. Stacja deorbitowała i w dużej części uległa w atmosferze spaleniu, jednak jej spore kawałki uderzyły w Ziemię na terytorium Chile i Argentyny. Na szczęście w zupełnym pustkowiu, gdzie nikomu nie zagrażały. Ale ile jeszcze razy będziemy mieć takie szczęście?

Jak będzie obecnie, tego nikt jeszcze w stanie przewidzieć nie może. Uczeni obliczają jedynie, że jeśli coś z Długiego Marszu spadnie na nas z nieba, to dzisiaj (w sobotę, 8 maja), a najpóźniej jutro.

Chińczycy na stałe na Srebrnym Globie

Chińczycy bardzo przyspieszyli swój ambitny program kosmiczny. Planują jeszcze dziesięć podobnych lotów rakiet Długi Marsz na orbitę z kolejnymi elementami budowanej stacji Tiangong (Niebiański Pałac). Ta ma być gotowa do końca 2022 r. W lutym tego roku z powodzeniem osadzili na orbicie Marsa swój statek Tianwen 1, z którego już w maju lub w czerwcu zostanie uwolniony i osadzony na powierzchni Czerwonej Planety łazik Zhurong. Po udanej misji księżycowej sondy Chang’e 5 w grudniu 2020 r., która pobrała z Księżyca ok. 2 kg gruntu, po czym udało się tę próbkę dostarczyć z powrotem na Ziemię, Chińczycy planują od 2024 r. kilka kolejnych wypraw na Srebrny Glob. Do 2030 r. chcą stworzyć na nim podwaliny pierwszej stałej stacji badawczej.

Czyli widać wyraźnie, że Chińczycy próbują za wszelką cenę dogonić dwie największe kosmiczne potęgi świata – Amerykanów (NASA) i Europejczyków (ESA). Wciąż są jeszcze w tyle, ale bardzo się spieszą. To niedobry znak. Pośpiech, zwłaszcza w kosmosie, jest bardzo złym doradcą. Pośpiech oznacza błędy, a te w warunkach kosmicznych często mają tragiczne skutki. To zaś może skutkować tym, że chiński marsz w kosmos okaże się bardzo długi.

