Grzyby na Marsie. Sensacyjne odkrycie czy kolejny fake?

Tak! – twierdzi jedno z czasopism naukowych, a niektóre portale internetowe piszą o wielkiej sensacji. Hit to jednak czy kit?

Mars znów budzi duże zainteresowanie, głównie dzięki szukającemu m.in. śladów dawnego życia łazikowi Peserverance i latającemu nad powierzchnią Czerwonej Planety testowemu helikopterowi Ingenuity. Jednak to nie Peserverance miał dokonać naukowego przełomu, dowodząc, że na Marsie pojawiły się kiedyś żywe organizmy, ale… jego dwaj starsi bracia, czyli łaziki Curiosity (wylądował w 2012 r. i bada planetę do dziś) oraz Opportunity (w 2019 r. zakończył trwającą 15 lat misję). Pojazdy te podobno sfotografowały nawet nie jakieś tam stare „skamieniałości”, ale współczesne żywe organizmy występujące na powierzchni planety i przypominające ziemskie grzyby, m.in. purchawki. Co więcej, inne twory, podobne do naszych porostów (czyli grzybów żyjących w ścisłej symbiozie głównie z bakteriami lub zielenicami), miały z czasem zasiedlić niektóre metalowe elementy łazika Opportunity.

Tak sensacyjne twierdzenia można znaleźć w liczącej aż 68 stron publikacji naukowej, która ukazała się kilka dni temu na łamach specjalistycznego periodyku „Advances in Microbiology”. Podpisało się pod nią jedenaścioro autorów z USA, Wielkiej Brytanii, Chin, Pakistanu i Egiptu. Dla niewprawnego oka może to wszystko wyglądać wiarygodnie: oto międzynarodowa grupa badaczy dokonała rewolucyjnego odkrycia, które zaprezentowała w czasopiśmie naukowym. Te zaś są przecież skrupulatnie recenzowane – tzn. przed publikacją inni specjaliści oceniają, czy dany artykuł spełnia kryteria rzetelnej naukowej roboty.

Mars wita was

Drapieżne chińskie czasopismo „naukowe”

I tu pojawia się pierwszy problem: wydawany w Chinach periodyk „Advances in Microbiology” należy do grupy tzw. predatory journals (drapieżnych wydawnictw). Ich model biznesowy polega w skrócie na tym, że za pieniądze autora publikują niemal wszystko (recenzowanie w ich przypadku to fikcja), udając przy tym, że są dość porządnymi pismami naukowymi.

Druga czerwona lampka miga intensywnie przy nazwisku pierwszego (a więc jednego z najważniejszych) autorów publikacji – Rhawna Gabriela Josepha. Nie trzeba długo przeszukiwać zasobów internetu, żeby natrafić na demaskatorskie materiały dziennikarza Jacksona Ryana z portalu Cnet.com. Otóż Rhawna Gabriela Josepha trudno nazwać naukowcem, bo nie tylko nie pracuje w żadnej instytucji naukowej, ale również nie ma na swoim koncie osiągnięć ani w dziedzinie astrobiologii, ani w pozostałych dyscyplinach związanych z poszukiwaniami życia na innych planetach. Jak sam twierdzi, jest byłym neuronaukowcem, który aktywnością wykazywał się w latach 70. ubiegłego wieku. Dziś jest zaś znany jako propagator dziwacznych teorii o obecności życia na Marsie i Wenus. Miało ono zresztą nie narodzić się na Ziemi, tylko przywędrować z kosmosu w postaci „genetycznych ziaren wypełnionych DNA”. Dlatego odrzuca on współczesny ewolucjonizm.

Pozywa NASA za ukrywanie dowodów życia

Te i inne rewelacje Joseph publikuje w wydawanym przez siebie „periodyku” o budzącej zaufanie nazwie „Journal of Cosmology”. Cudzysłów przy słowie periodyk jest tu jak najbardziej na miejscu, gdyż owo „czasopismo naukowe” to po prostu strona internetowa założona przez Josepha. Wsławił się on również tym, że w lutym 2014 r. pozwał agencję NASA, domagając się, by rozpoczęła badania „domniemanego organizmu biologicznego” widocznego na zdjęciach przysłanych na Ziemię przez łazik Opportunity. Organizm ów okazał się jednak tylko marsjańską skałą. Joseph jednak w to nie wierzy i uważa NASA za opanowaną przez religijnych bigotów, którzy nie chcą ujawnić dowodów wyznawanej przez niego teorii panspermii (życie na Ziemię i inne planety Układu Słonecznego przybyło z kosmosu).