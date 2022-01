Ilu Polaków ocaliły dotąd szczepionki? A ilu mogłyby ocalić? Można to policzyć

Ile zgonów mielibyśmy mniej, gdyby wszyscy w naszym kraju zaszczepili się przeciw covid-19? Dostępne dane pozwalają na takie wyliczenia, a wyniki są porażające!

Ministerstwo Zdrowia od czasu, kiedy weszły do użycia szczepionki przeciwko covid-19, dość oszczędnie dzieli się z opinią publiczną danymi na temat ich skuteczności. Najczęściej komunikaty resortu ograniczają się do cotygodniowego podania suchych liczb pokazujących, jaki procent osób wśród zmarłych z powodu infekcji koronawirusem to ludzie zaszczepieni i niezaszczepieni. Problem w tym, że takie dane – bez podziału na grupy wiekowe i dawki szczepionki – niewiele mówią o skuteczności preparatów przeciw covid-19, a wręcz mogą mylić.

Na szczęście niedomagające państwo wyręczają obywatele. Na Twitterze można śledzić osoby dokładnie analizujące dostępne dane. Jedną z nich jest pani Alicja, której fachowe zestawienia są bardzo cenione – tak jak spokojne, cierpliwe i merytoryczne dyskusje z internautami. Dużą popularnością cieszyła się m.in. jej świetna i robiąca wrażenie analiza skuteczności (w okresie 13.12–28.12.2021) szczepionek, właśnie z podziałem na grupy wiekowe i przyjęte dawki.