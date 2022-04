Czy Czerwony Las zabija Rosjan?

Od kilku dni w sieci ukazują się doniesienia o tym, że rosyjscy żołnierze, którzy okupowali teren wokół elektrowni w Czarnobylu, i to już na samym wstępie wojny, teraz cierpią na chorobę popromienną, a nawet – że jeden zmarł z powodu napromieniowania.

Swoją drogą, należałoby im się, bo po co się pchali na Ukrainę i po co prowadzili ciężkie roboty ziemne, umocnieniowe, w Czerwonym Lesie wokół elektrowni, w tzw. Czarnobylskiej Strefie Zamkniętej? Jednak te doniesienia są prawdopodobnie – delikatnie mówiąc – przesadzone. W okolicy czarnobylskiej elektrowni jądrowej, która od lat jest przykryta gigantyczną kopułą mającą zatrzymać wszelkie produkty rozpadu radioaktywnego, nie ma dawek promieniowania tak silnych, by zagrażały życiu człowieka w sytuacji krótkiego, kilku- lub kilkunastodniowego okresu przebywania. Nawet w najbardziej skażonym obecnie radioaktywnie obszarze na Ziemi, czyli we wspomnianym Czerwonym Lesie rozpościerającym się wokół elektrowni Czarnobyl na obszarze 10 km kw. Nota bene nazwa „Czerwony Las” wzięła się stąd, że po katastrofie miejscowy las został napromieniowany tak bardzo, że wszystkie drzewa przybrały rdzawo-czerwoną barwę i obumarły. Sporą część drzew tego nieszczęsnego lasu udało się wyciąć i zakopać pod ziemią, ale nie wszystkie. Do dzisiaj dużo ich pozostało i stanowią zatrważające, naturalne świadectwo największej katastrofy atomowej na Ziemi. Ale wróćmy do popromiennych chorób ruskich sałdatów.

Choroba popromienna. Czy Rosjanie mogli już na nią zapaść?

Otóż choroba popromienna zaczyna się u ludzi, którzy przyjęli na całe ciało dawkę jednego Siwerta (1 Sv) w krótkim czasie, kilkunastu lub 20–30 godz. Siwert to jednostka wyrażająca ilość energii promieniowania pochłoniętego przez żywą tkankę w relacji do skutków biologicznych, które to promieniowanie wywołuje. Ponieważ jest to jednostka duża, wartość dawek promieniowania podaje się też w miliSiwertach lub mikroSiwertach. MiliSiwert to jedna tysięczna Siwerta, a mikroSiwert – jedna milionowa. Żeby pochłonąć dawkę 1 Sv w okresie ok. 24 godz. (na całe ciało), trzeba przebywać odpowiedni czas na skażonym terenie, na którym dawki promieniowania wynoszą 42 mSv/h (miliSiwerta na godzinę), czyli 42 tys. mikroSiwertów na godzinę. Miejsc tak wysokiego skażenia radioaktywnego terenu w pobliżu elektrowni w Czarnobylu obecnie nie ma. Obecnie maksymalna wartość, którą można przyjąć na całe ciało w krótkim czasie nawet w Czerwonym Lesie, to 250 mikroSiwertów na godzinę. To o wiele, wiele za mało, by nabawić się choroby popromiennej, dającej objawy szybko – czyli w kilka lub kilkanaście dni. Dlatego doniesienia o cierpiących na chorobę popromienną lub nawet umierających na nią rosyjskich żołnierzach stacjonujących wokół czarnobylskiej elektrowni trzeba niestety mocno zweryfikować.

Promieniowanie i czas

Oczywiście ważną kwestią jest długość przebywania na terenie skażonym nawet niegroźną w krótkim czasie dawką. Ale im dłużej organizm żywy przebywa na skażonym nawet niewielkimi dawkami promieniowania obszarze, tym prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości choroby popromiennej staje się większe. W przypadku Czerwonego Lasu jednak, by do zagrożenia ostrą, a więc objawiającą się szybko, chorobą popromienną mogło dojść, Rosjanie musieliby przebywać w lesie ponad 160 dni bez przerwy. Dzień i noc. Tyle czasu nie mieli, wycofali się z tego obszaru znacznie wcześniej. I można by powiedzieć: w sam czas. Oto - w wielkim przybliżeniu - obraz ludzi umierających na ostrą chorobę popromienną po bardzo silnym napromieniowaniu: cała skóra, tkanki i widoczne narządy oraz części ciała dosłownie rozpływają się, tworząc szklisty twór, który coraz bardziej zanika oraz przybiera postać rozmytego obiektu tylko ledwo przypominającego człowieka. Męka umierających w ten sposób jest na pewno nie do opisania.

Odrębną kwestią jest też długoterminowe oddziaływanie promieniowania jonizującego na organizm człowieka, nawet jeśli nie przyjął on dawki wywołującej szybko objawy choroby popromiennej. Ta kwestia była badana przez dziesiątki lat przez wiele laboratoriów i instytutów medycznych. Nie jest do końca rozstrzygnięta – ze względu na deficyt przypadków realnych, które można by dokładnie badać w laboratoriach, mowa tu oczywiście o ludziach – choć wiadomo, że poważne skutki przebywania w terenie napromieniowanym w przyszłości na pewno mogą wystąpić. Mogą się pojawić za kilka lub kilkanaście lat w postaci wywołanych zmianami genetycznymi dysfunkcji wielu kluczowych organów.

