Odra to nie powietrze. Dlaczego tak trudno badać jakość wód?

Kilka lat temu często dało się słyszeć, że system monitoringu jakości powietrza w Polsce jest ułomny i nie informuje prawidłowo o zagrożeniu dla zdrowia. Zbiegło się to w czasie z modernizacją sposobu jego prezentacji. Dziś te dane są wyświetlane w popularnych mediach, można je znaleźć w aplikacjach na smartfony, każdy wie, że istnieją i można do nich sięgnąć. Nagle brzydkie kaczątko zamieniło się w łabędzia, a system jest podawany jako wzór dla monitoringu innego komponentu środowiska, czyli wody. Jest to jednak oczekiwanie nie do spełnienia z co najmniej dwóch powodów: technicznego i prawnego.

Miotełka w rzece nie wystarczy

Woda i powietrze to zupełnie inne środowiska. Powietrze otacza wszystko, w tym zanieczyszczenia, które rozchodzą się w miarę równomiernie i niosą z wiatrem. Wody powierzchniowe płyną rzekami lub stoją w jeziorach. Wydawać by się mogło, że przez to łatwiej je monitorować, ale jest przeciwnie. Ze względu na ruchy powietrza można założyć, że jego skład pomiędzy dwiema stacjami pomiarowymi jest pośredni. W przypadku dwóch sąsiednich rzek czy jezior – ich stan może być zupełnie inny. Dlatego stanowisk pomiarowych wód musi być więcej niż powietrza. Już na początku lat 90. w sieci monitoringu wód było prawie tysiąc takich punktów, przy czym dotyczyło to głównie większych rzek.

Parametry wody i powietrza bada się na miejscu albo pobiera próby do laboratorium. W przypadku stacji badania powietrza należy zapewnić, aby był stały jego przepływ, zabezpieczyć przed deszczem (z wyjątkiem specjalnych stacji badających właśnie skład opadów) i wandalizmem. Takie stacje pokrywają się kurzem, czasem wpadnie w nie owad, ale ich konserwacja jest stosunkowo prosta.

W przypadku stacji wodnych łatwo o zamulenie i regularnie trzeba je czyścić z zarastających glonów, a nawet małż i innych osiadłych zwierząt. Przetarcie miotełką raz na jakiś czas nie wystarczy. A i tak może się okazać, że woda zamarznie albo jej poziom opadnie i nie da się nic zmierzyć. Dlatego utrzymanie takich stacji jest kosztowne. Z reguły zajmują się tym instytucje naukowe, dla których są oczkiem w głowie, ale zakończenie finansowania z grantu oznacza niekiedy likwidację stacji.

Trzeba wymienić filtr

Kwestia konserwacji wiąże się z logistyką. Jeżeli stacja monitoringu powietrza bada pył, mimo automatyzmu samych pomiarów musi być codziennie odwiedzana w celu wymiany filtrów i zabrania materiału do analiz chemicznych w laboratorium – ich wyniki nie są wcale publikowane w czasie rzeczywistym. Przy dużym zapyleniu zdarza się, że nagromadzi się go więcej, niż przewidują ustawienia ważącej go wagi i stacja przestaje działać, aż ktoś przyjedzie i wymieni filtry. Stacje pomiaru jakości powietrza poza kilkoma wyjątkami mieszczą się w miastach, blisko placówek inspekcji ochrony środowiska czy jednostek naukowych je utrzymujących. Tymczasem punkty pomiarowo-kontrolne na rzekach i jeziorach z reguły umiejscowione są w trudno dostępnych miejscach.

Ta lokalizacja wiąże się z wymogami prawnymi. Monitoring powietrza, a przynajmniej ta jego część, której wyniki są powszechnie znane, opiera się na Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (znanej pod akronimem CAFE). Monitoring wód zaś na Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (nazywanej w skrócie ramową dyrektywą wodną, czyli RDW).

Te dyrektywy mają zupełnie inną filozofię. CAFE traktuje powietrze jako element środowiska człowieka potencjalnie zagrażający jego zdrowiu i zdrowiu uprawianych roślin, tymczasem RDW – przynajmniej w kwestii monitoringu – traktuje wodę jako element ekosystemu, kwestie zdrowotne pozostawiając innym regulacjom.

Byle nie w pobliżu ścieku

Stacje monitoringu powietrza siłą rzeczy umieszczone są więc w dużych skupiskach ludzkich, a punkty pomiarowo-kontrolne wody – niekoniecznie. Oceny jakości powietrza są wykonywane w strefach. W Polsce granice stref zwykle odpowiadają granicom dużych miast i województw. Z kolei jakość wód jest oceniana w tzw. jednolitych częściach wód powierzchniowych (jcwp), czyli w jeziorach, odcinkach rzek, zalewach i zatokach morskich. Odcinek rzeki stanowiący jcwp ma zwykle kilkanaście kilometrów (bywają krótsze i dłuższe), a ocena ma być reprezentatywna dla niego całego – z uwzględnieniem różnych źródeł zanieczyszczeń i różnych miejsc samooczyszczania. Umieszczenie punktu w pobliżu zrzutu ścieków byłoby więc zupełnym zaprzeczeniem idei RDW.

Pod tym względem RDW działa nieco wbrew intuicji. Przyjęcie dyrektywy w 2000 r. było rewolucją – wcześniej monitoring wód po obu stronach żelaznej kurtyny wyrażał filozofię podobną co w przypadku powietrza – badał jakość wody jako surowca. EWG, a potem UE przyjmowała dyrektywy dotyczące ścieków, jakości wody w akwakulturze, kąpieliskach czy wody przeznaczonej do spożycia. Twórcy RDW postanowili pójść w inną stronę, bliższą ochronie przyrody. Oczywiście regulacje sanitarne nadal obowiązują, ale są opisane w innych przepisach i egzekwowane przez inne służby. W Polsce jest to Państwowa Inspekcja Sanitarna, nazywana potocznie sanepidem. Rzecz w tym, że systemy te są zupełnie rozbieżne – woda w dobrym stanie ekologicznym w rozumieniu RDW może nie spełniać norm sanitarnych i odwrotnie, woda o doskonałej jakości w rozumieniu dyrektywy kąpieliskowej może być w złym stanie ekologicznym.

