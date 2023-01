Setki różnych objawów, miliony zachorowań. Long covid zostanie z nami na dłużej

Według ostrożnych obliczeń tzw. long covid dotknął przynajmniej 65 mln ludzi na świecie, ale rzeczywista liczba jest prawdopodobnie znacznie większa. Podłoże tej przypadłości jest złożone, objawy różnorodne, chorym nie zawsze się dowierza, a sprawdzonych metod leczenia wciąż niestety brak.

Long covid to stan, w którym przez długi czas po infekcji SARS-CoV-2 utrzymują się doskwierające objawy bądź pojawiają się zupełnie nowe. Przez pierwsze kilkanaście miesięcy pandemii nie był on jednak w sposób spójny definiowany. To często wprowadzało zamęt i prowadziło do zupełnie różnych wyników uzyskiwanych w badaniach. Pod koniec 2021 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała, by long covid rozpoznawać, gdy u pacjenta występuje przynajmniej jedna dolegliwość trzy miesiące po infekcji koronawirusem, która utrzymuje się już od co najmniej dwóch miesięcy, a dostępne metody diagnostyczne nie są w stanie wyjaśnić jej w inny sposób niż związkiem z przebytym zakażeniem. To podejście istotnie zawęziło kryteria kwalifikacji i pozwoliło wyodrębnić tych pacjentów, którzy faktycznie zmagają się z długotrwałymi konsekwencjami covid-19. Pamiętajmy bowiem, że po przejściu infekcji wirusowej, nie tylko SARS-CoV-2, wielu pacjentów odczuwać będzie – krótkotrwale – pewne następstwa.

Long covid: ogrom objawów i miliony przypadków