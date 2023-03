Ofiary braku wody odchodzą po cichu, ale kryzys dosięgnie i nas. Działajmy

Dziś Światowy Dzień Wody. Nie świętujmy, ale chrońmy ją, oszczędzajmy i przygotowujmy na nadciągający wielkimi krokami kryzys. Jej niedostatek oznacza głód, migracje, wojny i choroby.

Światowe zapotrzebowanie na wodę rośnie i nic nie wskazuje na to, by w najbliższych dekadach trend ten miał ulec zmianie. Według szacunków do 2050 r. wielkość populacji ludzkiej sięgnie niemal 10 mld, zwiększy się konsumpcja, urbanizacja i migracja ludności do miast. A przecież już obecnie roczny wzrost zapotrzebowania na wodę sięga globalnie aż 64 mld m sześc. To blisko stukrotność pojemności jeziora Śniardwy. Oddaje to skalę problemu i nie napawa optymizmem, zwłaszcza wobec zmian klimatycznych, co do których istnienia, jak również ich antropogenicznych przyczyn, panuje naukowy konsensus. Musimy więc myśleć i rozmawiać o wodzie, a także działać na rzecz jej ochrony. Jej niedostatek i nieodpowiednia jakość oznacza bowiem głód, migracje, wojny i choroby.

Widok niebieskiej, pokrytej morzami i oceanami planety daje złudne wyobrażenie o nieprzebranych, powszechnie dostępnych zasobach zdatnej do picia wody. Nic bardziej mylnego. Nadająca się do bezpośredniego wykorzystania woda słodka stanowi zaledwie 0,007 proc. zasobów wodnych naszej planety, a to na niej swój byt opiera dziś ponad 8 mld ludzi.

Wspólny apel tysięcy naukowców

To właśnie dlatego pod koniec 2020 r. ponad 80 tys. badaczy zrzeszonych w ponad 100 towarzystwach naukowych badających ekosystemy wodne wydało oświadczenie przedstawiające dramatyczną skalę postępującej degradacji wód powierzchniowych, przestrzegające przed jej konsekwencjami i wzywające do podjęcia natychmiastowych działań na rzecz ich ochrony.

By przekonać się o tym, do jakich skutków doprowadzić może brak wody, nie trzeba wcale spoglądać na klimatyczne modele prognostyczne. Już w tej chwili ok. 2 mld ludzi nie ma zagwarantowanego dostępu do bezpiecznej wody pitnej. Dla wielu społeczności krajów ubogich jej niedostatek oznacza wysiłek codziennego pokonywania dużych odległości, aby ją zdobyć, niesie za sobą cierpienie z pragnienia, niedożywienia i chorób. Przeciętny mieszkaniec USA zużywa dziennie 575 l wody, Australii – 340 l, Polski – ok. 150 l, zaś mieszkaniec Mozambiku – zaledwie 5 l. Podkreśla to kolosalne dysproporcje i koreluje z poziomem edukacji, występowaniem chorób i zaburzeń rozwoju wśród dzieci, a także stabilnością polityczną.

Ofiary deficytu wody odchodzą w ciszy

Brak dostępu do wody pitnej nie uśmierca w sposób tak spektakularny i przykuwający uwagę, jak powodzie, trzęsienia ziemi czy wojny. Jego ofiary odchodzą w ciszy. Są nimi – przede wszystkim – dzieci w subsaharyjskich regionach Afryki i biedniejszych krajach azjatyckich. Statystycznie każdego dnia z powodu niedostatku czystej wody i zanieczyszczenia środowiska ściekami komunalnymi śmierć ponosi blisko 6 tys. dzieci. Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, iż przewlekła biegunka będąca rezultatem spożywania wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie jest wciąż jedną z wiodących przyczyn śmierci dzieci do lat 5. Ograniczony dostęp do wody sprzyja również problemom związanym z niedożywieniem i upośledzeniem rozwoju.

Czy czeka nas wojna o wodę?

Prognozowany wzrost temperatur i występowania skrajnych zjawisk atmosferycznych będą powyższe problemy potęgowały, dodatkowo zwiększając ryzyko nowych napięć politycznych. Dane gromadzone przez Pacific Institute wyraźnie wskazują, że w XXI w. liczba konfliktów o wodę wzrosła, a postępujące skutki zmian klimatu czynią wojnę o wodę zupełnie realnym scenariuszem. Niewątpliwie przyczyną konfliktów mogą być również globalne migracje ludzi spowodowane jej deficytem. Według prognoz do 2050 r. ok. 5 mld ludzi będzie żyć na terenach zagrożonych przynajmniej tymczasowym deficytem wody, a ponad miliard może zostać zmuszona do wyemigrowania z terenów, na których zwyczajnie nie da się dalej żyć. W obliczu kurczących się zasobów środowiskowych, takich właśnie jak woda, skorych do dzielenia się nimi będzie mniej. Im szybciej zdamy sobie sprawę, że przeciwdziałanie zmianom klimatu i ochrona zasobów wodnych jest jednym z fundamentów stabilności politycznej na świecie, tym lepiej dla przyszłych pokoleń – także tych, które zamieszkiwać będą regiony wysoko rozwinięte.

Woda, klimat i Amazonia na talerzu

Globalnie najwięcej wody, ok. 70 proc., zużywa rolnictwo, głównie w celu nawadniania pól uprawnych. Warto zdać sobie sprawę, że większość z nich istnieje po to, by produkować paszę dla zwierząt, a nie żywność bezpośrednio wykorzystywaną przez człowieka. W rezultacie koszt środowiskowy pozyskania żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym ten związany ze śladem węglowym i wodnym, jest bardzo wysoki. Hodowla zwierząt odpowiada za 25 proc. globalnego zużycia wody i produkuje więcej gazów cieplarnianych niż łącznie wszystkie samochody, ciężarówki, pociągi, statki i samoloty na świecie razem wzięte. W związku z tym aspekt ograniczenia konsumpcji mięsa na korzyść produktów roślinnych znalazł odzwierciedlenie m.in. w raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ r., oficjalnym stanowisku Rady Naukowej Europejskich Akademii Nauk, a także stanowisku opublikowanym w 2019 r. na łamach czasopisma „BioScience”, które podpisało łącznie 11 tys. badaczy z ponad 150 krajów.

Pomimo tego globalna konsumpcja mięsa rośnie, osiągając ok. 350 mln t rocznie, a wzrost popularności diet roślinnych nie wydaje się stanowić realnego sposobu rozwiązania tego problemu. Najwyższy poziom konsumpcji mięsa odnotowuje się w krajach wysoko rozwiniętych, przekracza on 100 kg na osobę w Australii i USA oraz sięga ok. 80 kg w Europie. Istotny wpływ na jego wzrost ma również populacja krajów rozwijających się. W połowie lat 70. XX w. w Chinach spożywano rocznie mniej niż 10 mln ton mięsa, podczas gdy w 2012 r. – już ponad 70 mln. Największy wzrost popytu na mięso odnotowuje się obecnie w Indiach, państwie zamieszkiwanym niegdyś w 40 proc. przez wegetarian. Według prognoz Światowego Forum Ekonomicznego do 2050 r. zapotrzebowanie na mięso na całym świecie się podwoi. Decydować będzie o tym zarówno wzrost liczebności ludzkiej populacji, jak i postępujący rozwój gospodarczy. Potrzeba więc jak najszybszego wdrażania metod minimalizowania skutków środowiskowych produkcji zwierzęcej i wdrażania innowacyjnych sposobów produkowania mięsa wykorzystujących procesy pozaustrojowe.