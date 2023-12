Powstanie Bałtycki Park Narodowy? Spór się toczy, a morze ledwo zipie

Bałtyk zasługuje na lepszą politykę, prowadzoną przez wszystkie nadbałtyckie państwa. O Rosji i Białorusi, którą z Bałtykiem łączy Dźwina, można na razie zapomnieć, ale wszyscy inni muszą brać się za ochronę wspólnego akwenu.

W Niemczech maleją szanse na powołanie Bałtyckiego Parku Narodowego. Jego orędownikiem jest przedstawiciel partii Zielonych Tobias Goldschmidt, minister ds. transformacji energetycznej, ochrony klimatu, środowiska i przyrody w Szlezwiku-Holsztynie. Na początku grudnia rząd landu przekazał do Bundestagu petycję podpisaną przez ponad 90 tys. osób, które popierają ideę parku. Jego powstaniu sprzeciwiła się FDP, partia liberałów, która współtworzy koalicje rządowe i na poziomie kraju związkowego, i całych Niemiec.

W zamyśle park narodowy miałby chronić wody i wybrzeża zatok między Flensburgiem i Lubeką. Bałtyk musi radzić sobie lepiej, twierdzi Goldschmidt. Pomógłby mu park, który na dodatek powinien być spory, stąd projekt obejmujący 140 tys. ha. Byłby to obiekt dwukrotnie większy od Biebrzańskiego Parku Narodowego, czyli pierwszego pod względem powierzchni parku w Polsce, ale wcale nie największy w Niemczech. Jeszcze sporo mu brakuje do parków narodowych na Morzu Wattowym, chroniących w sumie 800 tys. ha wybrzeża, morza i wysp.

Niemcy boją się zakazów

Los parku bałtyckiego warto obserwować, bo w Polsce właśnie zaczyna się potencjalnie żywiołowa dyskusja o konieczności powołania szeregu nowych parków i rozszerzenia tych istniejących. Rzecz nie dotyczy jedynie najgłośniejszych historii, na czele z parkiem na obszarze całej Puszczy Białowieskiej. Mowa o ponad dwudziestce nowych parków, także na Mazurach, w Borach Dolnośląskich, Puszczy Knyszyńskiej, Boreckiej czy Romnickiej oraz parkach rzecznych na Wiśle i Odrze. Gdyby dać zadość wszystkim propozycjom – niektóre leżą w szufladach od dziesięcioleci – to tak chronione tereny zajmowałyby nieco ponad 3 proc. powierzchni Rzeczypospolitej (zamiast obecnego nieco ponad 1 proc.).

W Polsce w niewielu miejscach sytuacja jest klarowna. Przynajmniej nie tak jak w projektowanym Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry. Dopiero co uzyskał zielone światło wszystkich lokalnych samorządów i mógłby powstać właściwie od ręki. Jego grunty i wody należą do skarbu państwa, nie ma ludzkich mieszkańców, a jego wartość przyrodnicza jest pierwszorzędna, zwłaszcza dla ptaków i organizmów związanych bezpośrednio z rzeką. Ale prawie wszędzie indziej dojdzie do kolizji interesów, tak jak to się stało w przypadku Bałtyckiego Parku Narodowego w Niemczech.

Park został żywiołowo oprotestowany przez wiele pobrzeżnych gmin i miłośników sportów wodnych, obawiających się licznych zakazów. Żeglarze zwracają uwagę, że odgrodziłby mnóstwo dogodnych miejsc do cumowania, tym samym nie można by było zakotwiczyć jachtu i na nim zanocować. Zablokowane zostałyby tradycyjne szlaki żeglugi, utrudnione szkolenie żeglarskiej młodzieży, organizacja cyklicznych regat i parad. Zagrożony miałby być m.in. Tydzień Kiloński, jeden z największych na świecie zlotów jachtów i żaglowców.

Jak ratować morze

Co do zasady zwolennicy tworzenia i rozszerzania parków narodowych argumentują, że tak chronione tereny mogą być kołem zamachowym gospodarki, ale prawdą jest też, że korzyści z rozkręcania np. ruchu turystycznego nie zawsze odnoszą przedstawiciele branż dotąd eksploatujących naturę. Na przykład rybacy znają się na łowieniu ryb i niekoniecznie dają radę przestawiać się na świadczenie usług przewodnickich czy oferowanie noclegów. Zresztą sama branża turystyczna obawia się, że park przegoni odwiedzających. Jej zdaniem jest różnica między bardzo płytkim Morzem Wattowym i Bałtyckim. Po tym drugim pływa się bardzo dobrze i dlatego jest tam znacznie więcej żeglarzy.

Przeciwnicy parku bałtyckiego wskazują też, że obecny wpływ ludzi, sprowadzający się do sportu i rekreacji, jest w tej części morza niewielki. Tymczasem zakazy mogłyby objąć także wędkowanie, spacery po plażach i wycieczki z dziećmi. I jeszcze: skoro w wielu rodzinach nie będzie kolejnych pokoleń rybaków i zmaleje liczba żeglarzy, to zagrożony jest przekaz kulturowy o tym, jak ludzie korzystają z morza.

Koalicja sprzeciwu deklaruje, że jest generalnie za ochroną przyrody, ale wolałaby jakieś rozwiązania kompromisowe. Namawia, by rzetelniej korzystać z już istniejących form ochrony. Wreszcie park zająłby mniej niż 0,5 proc. powierzchni Bałtyku, więc jego rola w ratowaniu morza nie byłaby kluczowa. Tym bardziej że zagrażają mu inne, znacznie poważniejsze czynniki, przede wszystkim zalegająca na dnie amunicja i broń chemiczna, zatopiona tam po wojnie, substancje spływające rzekami z terenów państw nadbałtyckich, hałas generowany przez statki handlowe (nie lubią ich morświny, ginące walenie) oraz nowe projekty infrastrukturalne.

Czytaj też: Hotele cumują w portach. Dlaczego nie wszyscy się z tego cieszą?

Bałtyk zasługuje na lepszą politykę

W niemieckich dyskusjach o ochronie Bałtyku, sposobach jego zagospodarowania i ochronie wpływającej do morza Odry postawę Polski opisuje się bez superlatywów. Niestety często zasadnie, bo nadal z polskich pól płyną potężne ilości środków, które niekorzystnie wpływają na dynamikę morza, doprowadzając do tzw. zakwitów. Odra i Wisła niosą sól wypłukiwaną z kopalń, choć stan ekologiczny obu rzek powinien być zdecydowanie lepszy. Jaki jest, można się było przekonać w zeszłym roku, gdy Odra – m.in. przez zasolenie – stała się morderczym dla wielu form życia ściekiem. W Niemczech z pozycji środowiskowych krytykowana jest m.in. budowa dużego portu kontenerowego w Świnoujściu czy pomysły poprzedniego rządu na Odrę sprawdzające się do jej dalszej regulacji. W tym przypadku forsowane wbrew sensom ekonomicznym i ustaleniom nauki, podpowiadanych przez polskich naukowców i organizacje ekologiczne.

Bałtyk zasługuje na lepszą politykę, prowadzoną przez wszystkie nadbałtyckie państwa. O Rosji i Białorusi, którą z Bałtykiem łączy Dźwina, można na razie zapomnieć, ale wszyscy inni muszą brać się za ochronę wspólnego akwenu. Bałtyk jest jednym z najlepiej przebadanych mórz na świecie, jest też zupełnie wyjątkowy, bo przez niskie zasolenie przypomina bardziej jezioro. Jest morzem szalenie dynamicznym i jeszcze do niedawna bardzo produktywnym. Od lat życia jednak jest w nim coraz mniej. Znikają np. dorsze, dobijane przez strefy beztlenowe i wodę szybko ogrzewającą się do stopnia, z którym nie potrafi sobie poradzić rybi metabolizm.

Czytaj też: Morze zmywa plaże. Dlaczego Bałtyk tak wbija się w ląd?

Morze ledwo zipie

Jednocześnie wszystkie państwa nadbałtyckie morze chętnie eksploatują, wykorzystując je jako zrzutnię ścieków (do Bałtyku podłączona jest zdecydowana większość polskich sedesów, zlewów, wanien, pól, łąk, ulic i dróg), ale i szlak żeglugi, po którym krążą co roku dziesiątki tysięcy statków. Szereg portów jest rozbudowywanych, stawiane są morskie wiatraki, wiele elektrowni wiatrowych jest w planach. A w sercu projektowanego Bałtyckiego Parku Narodowego znajduje się wjazd na budowę długiego na 17 km tunelu drogowo-kolejowego, za sprawą którego będzie można przejechać pod Bełtem Fehmarn z Niemiec do Danii.

Inwestycjom też towarzyszą spory. Na przykład zwolennicy stawiania farm wiatrowych mówią, że fundamenty wielkich wiatraków urozmaicają dno, tworząc podstawę do stworzenia układów wartościowych przyrodniczo. Ale są i tacy, którzy obawiają się hałasu i jego wpływu na morświny oraz kręcących się łopat, na których będą rozbijały się ptaki.

Każda taka interwencja jest dodatkowym obciążeniem dla już ledwo zipiącego bałtyckiego ekosystemu. I odwrotnie: każda operacja, która da mu wytchnienie, trochę jego stan podreperuje. Zakres polskiej odpowiedzialności nie jest proporcjonalny wcale do długości bardzo krótkiego wybrzeża, ale liczby ludzi – blisko połowa mieszkańców zlewiska Bałtyku ma obywatelstwo Rzeczypospolitej. Na kondycję morza wpływa i to, co robimy np. na polach setki kilometrów od brzegu, i to, jak się zachowujemy na plaży. Warto choćby nie łamać zakazu wstępu tam, gdzie przyroda, choćby foki i ptaki lęgnące się tuż przy morzu, także na piasku, mają wytchnienie. Miejsc takich w południowej części Bałtyku jest bardzo mało – a w Polsce jak na lekarstwo – i pewnie szybko ich nie przybędzie.