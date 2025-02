Jezioro Aralskie się odradza. Można zrobić krok od katastrofy do nadziei

Zanikanie Jeziora Aralskiego to jedna z największych katastrof ekologicznych XX w., ale też przykład, że przez odpowiednie działania niektóre szkody można cofnąć. Kazachstan informuje, że objętość wody zgromadzonej w północnej części jeziora znacznie wzrosła. Sytuacja jest jednak nadal daleka od optymalnej.

Jeszcze 60 lat temu Aral zajmował powierzchnię 68,5 tys. km kw., gromadził ponad 1 tys. km sześc. wody, był czwartym największym słodkowodnym zbiornikiem na świecie i można byłoby go dostrzec z ziemskiej orbity. Z powodów jego rozmiaru, ale też sięgającego 10 promili zasolenia, nazywano go powszechnie morzem. Formalnie był on jednak zawsze jeziorem. Terminalnym, a więc takim, które gromadzi wody dopływowe, w jego przypadku wnoszone przez dwie rzeki: Syr-darię (od strony dzisiejszego Kazachstanu) i Amu-Darię (od strony Uzbekistanu). Równoważyło to ubytki wody w jeziorze będące skutkiem intensywnego parowania w klimacie kontynentalno-pustynnym i utrzymywało ekosystem Aralu w stanie równowagi.

Czytaj także: Jezioro Aralskie. Jakie są skutki największej katastrofy ekologicznej ubiegłego wieku?

Historia upadku z bawełną w tle

Aral tętnił niegdyś życiem. Był jednym z najważniejszych ośrodków rybołówstwa w Związku Radzieckim. Dawał pracę, żywił ludzi. Jego los został jednak przesądzony, gdy w latach 20. XX w. podjęto w ZSRR decyzję o przekształceniu półpustynnych terenów wzdłuż Amu-darii i Syr-darii w żyzne obszary uprawne, głównie mające produkować „białe złoto”, czyli bawełnę. ZSRR miał ambicje, aby stać się potęgą w jej produkcji, tak więc w latach 30. rozpoczęto budowę sieci kanałów nawadniających, które miały dostarczać rzeczną wodę.

Niestety, projektowanie i budowa kanałów pozostawiały wiele do życzenia. Wykopywano je prymitywnymi metodami, bez odpowiedniego uszczelnienia i z pominięciem podstawowych zasad hydrotechniki. W efekcie 30–70 proc. transportowanej wody wsiąkało w piach lub parowało, zanim dotarło do pól uprawnych.

Na skutek odwadniania rzek poziom wody w jeziorze zaczął opadać – od lat 60.ta XX w. w sposób gwałtowny. Wpierw o ok. 20 cm rocznie, później coraz szybciej: w latach 70. było to już 60 cm rocznie, a w latach 80. – nawet 90 cm. Do końca XX w. spadł o ponad 25 m, a jezioro straciło ponad 80 proc. swojej pierwotnej powierzchni. Dwa największe porty rybackie – Moynak (Uzbekistan) i Aralsk (Kazachstan) – znalazły się dziesiątki kilometrów od linii brzegowej.

Burze piaskowe i biologiczne zagrożenia

Opadający poziom wody przyniósł katastrofalne skutki. Nierównoważone dopływami parowanie skutkowało wzrostem zasolenia. Pod koniec lat 80. było ono dwa razy wyższe niż 20 lat wcześniej. Wysychające jezioro rozpadło się na dwie części: Mały i Duży Aral. W latach 2000. rozdzielone było już na trzy: północną (zwaną Małym Aralem), wschodnią i zachodnią. W tej ostatniej, bardzo płytkiej, zasolenie osiągnęło wartości skrajne, przekraczające 200 promili. W takich warunkach większość życia zamiera.

Rybołówstwo, podstawa lokalnej gospodarki, upadło. Kutry i statki rybackie ugrzęzły na pustynnym dnie jeziora i zaczęły rdzewieć. Wyschnięte dno stało się źródłem burz pyłowych niosących drobinki osadu i soli oraz zawartych na ich powierzchni pozostałości pestycydów, metali ciężkich i innych zanieczyszczeń przemysłowych, które Aral gromadził przez dekady. Badania wykazały wzrost narażenia lokalnych populacji m.in. na arsen, ołów, kadm, środki owadobójcze, polichlorowane bifenyle. W regionie wzrosła zachorowalność na nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe, choroby nerek oraz zaburzenia neurologiczne i rozrodcze. To oczywiście efekt nie tylko zanieczyszczenia środowiska, ale pogorszenia się warunków socjoekonomicznych w regionie Aralu i ograniczonego dostępu do żywności oraz opieki medycznej.

Czytaj także: Środkowozjatycka katastrofa hydrologiczna

Dodatkowe zagrożenie wiązało się z niegdysiejszą Wyspą Odrodzenia, która po wyschnięciu Aralu połączyła się z lądem. W czasach ZSRR funkcjonowały na jej obszarze laboratoria wojskowe i poligon do testowania broni biologicznej. Wiadomo, że prowadzono tam próby m.in. z prątkami trądu, bakteriami powodującymi gorączkę Q, przecinkowcami cholery, pałeczkami dżumy, opornymi na szczepionkę szczepami wirusa ospy prawdziwej i laseczkami wąglika. Konstruowano minibomby z patogenami, które zrzucano z samolotów. Na mocy dekretu Borysa Jelcyna teren wyspy został opuszczony przez wojsko szybko i chaotycznie. W 2002 r. międzynarodowa ekspedycja znalazła tam i zneutralizowała ponad 100 ton próbek z wąglikiem porzuconych przez wojsko.

Związek Radziecki upada, poziom wody wzrasta

Upadek ZSRR przyniósł jezioru promyk nadziei. Powstał wtedy Fundusz Ochrony Aralu. Angażując lokalne społeczeństwo, po kazachskiej stronie podjęto dwie próby budowy tamy z wykorzystaniem lokalnie dostępnych materiałów, przede wszystkim piasku. Napierająca woda niestety rozrywała takie zapory już po kilku miesiącach, ale był to sygnał, że przy odpowiednich środkach możliwe jest podniesienie poziomu wody w północnej części jeziora – Małym Aralu. W 2005 r. dzięki pożyczce z Banku Światowego udało się ukończyć wartą ponad 86 mln dol. budowę solidnej, 12-kilometrowej tamy Kokaral, która umożliwia kumulowanie wód Syr-Darii.

Efekty są widoczne. Od 2008 r. objętość wody zwiększyła się w niej o 42 proc., osiągając 27 mld m sześć. W minionym roku do akwenu wpłynęło jej 2,6 mld m sześc., trzykrotnie więcej niż w 2022 r. Wszystko to przekłada się na poziom zasolenia wód Małego Aralu – na przestrzeni 15 lat zmniejszył się on niemal czterokrotnie. Podczas gdy w latach 90. XX w. poławiano tam nieduże ilości słonowodnej flądry, w latach 2000. możliwe stało się już zarybianie kilkunastoma gatunkami słodkowodnymi. W 2024 r. pozyskano z Małego Aralu ok. 8 tys. ton ryb.

Jezioro ponownie zaczęło pełnić rolę gospodarczą, choć oczywiście nie na dawną skalę. Tak naprawdę korzyści z budowy tamy piętrzącej wody Syr-Darii odnosi tylko Kazachstan, bo to właśnie po jego stronie leży cała powierzchnia Małego Aralu. Położony po stronie uzbeckiej Duży Aral to dziś przede wszystkim jedna wielka pustynia. Zapora dodatkowo ogranicza napływ wód do niego, choć należy pamiętać, że jego hydrologia jest przede wszystkim zależna od dopływu Amu-Darii, a zasoby tej rzeki są wciąż silnie eksploatowane, przede wszystkim w celu nawadniania pól bawełny, której Uzbekistan jest szóstym największym producentem na świecie. W rezultacie woda w Dużym Aralu pojawia się w niektórych częściach tylko okresowo bądź – tak jak ma to miejsce w zachodniej części – jest za słona, by żyły w niej ryby. Uzbecy hodują w niej więc słonolubną artemię, drobnego skorupiaka, którego wykorzystuje się w akwakulturach jako karmę dla ryb.

Czytaj także: Kaspijskie – ani morze, ani jezioro? Co ustalono na Szczycie Kaspijskim

Aral – symbol przestrogi i nadziei

Sytuacja Małego Aralu wciąż nie jest oczywiście optymalna. Mimo budowy tamy poziom wody nie powrócił do stanu z lat 60. XX w., a port w Aralsku wciąż leży ponad 15 km od linii brzegowej. Prowadzone przez nas badania wykazały, że wody wpływającej do północnej części jeziora Syr-Darii są zanieczyszczone arsenem i różnymi metalami, prawdopodobnie z powodu lokalizacji działalności przemysłowej wzdłuż jej biegu. Aktualny pozostaje także problem burz piaskowych i ich wpływ na lokalną populację. Warto jednak wspomnieć, że rewitalizacja Małego Aralu wciąż trwa. W połowie ubiegłego roku władze Kazachstanu ogłosiły, że weszła ona w drugą fazę, której celem jest zwiększenie objętości wody o dodatkowe 5 mld m sześc. Pokryłoby to kolejny 1 tys. km kw. dna jeziora, wpływając korzystnie na rozwój rybołówstwa i ograniczając roznoszenie pyłów osadowych.

Historia Jeziora Aralskiego ma wielowymiarowe znacznie. Z jednej strony to symbol destrukcji środowiska naturalnego na skutek nieodpowiedzialnych decyzji politycznych. Z drugiej strony to przestroga, bardzo aktualna w czasach postępujących zmian klimatu i kurczących się zasobów wodnych. To jednak również inspirujący przykład, że poprzez odpowiednie działania możliwe jest, przynajmniej częściowe, cofnięcie zniszczeń wywołanych działalnością człowieka.